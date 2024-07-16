Путин прокатился за рулем Lada Aura

Президент Владимир Путин прибыл на открытие северного обхода Твери за рулем нового автомобиля Lada Aura черного цвета. Глава государства похвалил машину, назвав ее «хорошей».
«Хорошая машина», — сказал Путин интернет-изданию Life, отвечая на вопрос о своих впечатлениях о российском автомобиле.
Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства.
Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели превышает 2 миллионов рублей.
После тестирования Lada Aura Путин официально запустил движение на участке обхода, дав команду «Разрешаю!». Участок завершил строительство трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга.