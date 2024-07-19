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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

«Москвич» приостановит выпуск автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Завод «Москвич» приостановит производство автомобилей на время корпоративного отпуска, который будет проходить с 22 июля по 4 августа, сообщает пресс-служба предприятия.

В настоящее время на заводе «Москвич» выпускаются компактный кроссовер «Москвич 3» и его электрическая версия «Москвич 3e», а также лифтбек «Москвич 6».

Согласно актуальным планам завода, всего в 2024 году «Москвич» планирует реализовать 27 тысяч автомобилей. В прошлом году автозаводу удалось продать 15,3 тысячи машин.

За первое полугодие текущего года объем продаж превысил 10 тысяч машин, в июне было реализовано 1,3 тысячи новых автомобилей. При этом из общего объема продаж на электрические «Москвич 3е» пришлось всего 700 штук.

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Тема: Русские машины
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