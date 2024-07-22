Выпуск российского автомобиля «Атом» стартует будущим летом

Производство российского электромобиля «Атом» начнется в июне 2025 года, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Стоимость базовой версии «Атома» — 3,3 миллиона рублей. Также будут два варианта для такси за 3,1 и 3,3 миллиона рублей и один вариант для каршеринга за 3,2 миллиона рублей, пишет ТАСС.

Классическая версия электромобиля отличается более мощным двигателем на 199 лошадиных сил и скоростью до 170 километров в час. Аналогичный двигатель также получит специализированная версия «Атома» для такси.

Мощность двигателя конфигурации для такси и каршеринга составит 149 лошадиных сил, а скорость такого «Атома» ограничат до 130 километров в час. Запас хода у электромобиля будет составлять 500 километров.

