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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ испытает новую экономичную Lada Vesta

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ приступил к тестированию экономичного седана Lada Vesta, который сможет ездить на природном газе.

Один из таких перспективных седанов сфотографировали у здания Научно-технического центра АвтоВАЗа в Тольятти, пишет инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

Автомобиль будет оснащаться 16-клапанным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. От обычной версии Lada Vesta его будет отличать установленный в багажнике метановый баллон.

Дорестайлинговая битопливная Lada Vesta CNG могла проехать без дозаправки более 1000 километров, а расходы на топливо относительно бензиновой версии сокращались более чем втрое.

Характеристики обновленного седана не объявлены, по всей видимости, они будут схожими. Новую версию должны представить в 2024 году.

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Топ комментариев

corrector

весь мир ждал когда он это скажет, и таки да !

snoo

видеть будущее могут не только лишь все

corrector

вот поэтому ВВП так и сказал, хочу говорит, чтобы президентом СШП и далее оставался Джо Бидон

pepelmetal

Джабидоном управляет рука кремля