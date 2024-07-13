АвтоВАЗ испытает новую экономичную Lada Vesta

АвтоВАЗ приступил к тестированию экономичного седана Lada Vesta, который сможет ездить на природном газе.

Один из таких перспективных седанов сфотографировали у здания Научно-технического центра АвтоВАЗа в Тольятти, пишет инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

Автомобиль будет оснащаться 16-клапанным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. От обычной версии Lada Vesta его будет отличать установленный в багажнике метановый баллон.

Дорестайлинговая битопливная Lada Vesta CNG могла проехать без дозаправки более 1000 километров, а расходы на топливо относительно бензиновой версии сокращались более чем втрое.

Характеристики обновленного седана не объявлены, по всей видимости, они будут схожими. Новую версию должны представить в 2024 году.