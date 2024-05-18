Подсчитана стоимость владения «УАЗ Патриот»

Владельцы внедорожника «УАЗ Патриот» за пять лет потратят на обслуживание 1,95 миллиона рублей, подсчитали специалисты маркетингового агентства НАПИ. При этом цена самой машины составляет 1,5 миллиона рублей.

Так, каждый километр на «УАЗ Патриот» обойдется в 19,46 рубля. При стандартном годовом пробеге в 20 тысяч километров сумма расходов составит 389,2 тысячи рублей. За пять лет она вырастет до 1,95 миллиона рублей.

В стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Санкт-Петербурге при среднем пробеге в 20 тысяч километров в год.

Основными статьями расходов на владение «УАЗ Патриот» за пять лет являются: техническое обслуживание (730 тысяч рублей), топливо (510 тысяч рублей) и страхование КАСКО (280 тысяч рублей).