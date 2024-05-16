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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Путин взял в Китай старый Aurus

Источник:
Sibnet.ru
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Президентский Aurus во время визита Владимира Путина в Китай
Фото: © кадр из видео телеграм-канала «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин передвигается в Китае на автомобиле Aurus, но это старый лимузин, а не его обновленная версия, сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Это старый лимузин, что хорошо видно на редких официальных кадрах. Едва ли где-то в укромном месте припасен обновленный автомобиль. Думаю, что на его доставку просто не хватило времени», — написал Кадаков в телеграм-канале.

При этом многие СМИ специально отметили, что Путин покинул аэропорт Пекина на обновленном Aurus.

В президентском кортеже два одинаковых бронированных лимузина Aurus Senat. Их провозят отдельным бортом.

Обновленная версия Aurus была представлена на инаугурации Путина в мае. Дизайнеры изменили фары, решетку радиатора и бампер. В салоне появились цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения, дополнительные камеры кругового обзора и камера контроля утомляемости водителя, установлены новая мультимедийная система NAMI MM-System и новая акустическая система. Силовая установка не изменилась.

Тема: Русские машины
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