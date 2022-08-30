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Российским пользователям разрешили альтернативную оплату Google Play

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Yuri Samoilov

Американская корпорация Google предоставила россиянам новые способы оплаты покупок в магазине приложений Google Play. Внутренняя платежная система Google Play все еще не работает из-за санкций.

«Положения правил Google Play в отношении платежей, требующие использования платежной системы Google Play, не применяются к разработчикам, распространяющим приложения через Google Play, требующим или принимающим платежи от пользователей в России», — говорится в сообщении.

Федеральная антимонопольная служба ранее вынесла предупреждение Google в связи со «злоупотреблением доминирующим положением» и постановила в течение месяца предоставить возможность оплачивать покупки в Google Play альтернативными методами.

10 марта для россиян ограничили платежи в Google Play и Apple Store, но оставили возможность установки бесплатных приложений или обновления уже купленных. В iOS остался способ оплачивать покупки с помощью счета мобильного телефона.

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Топ комментариев

Disobedient

Поражение врага всегда радость. Подойдет ответ?

Disobedient

Что бы понимать их язык нужно читать укро новости.))) Но не всем. Впечатлительным, детям, беременным...

Siberian sinner

Данное "контрнаступление" это жалкая попытка показать всему миру, что проект под названием "Украина"...

pepelmetal

Аааа это наверное так же как про пробки из Крыма ? Обожаю рогульские сказки