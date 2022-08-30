Российским пользователям разрешили альтернативную оплату Google Play

Американская корпорация Google предоставила россиянам новые способы оплаты покупок в магазине приложений Google Play. Внутренняя платежная система Google Play все еще не работает из-за санкций.

«Положения правил Google Play в отношении платежей, требующие использования платежной системы Google Play, не применяются к разработчикам, распространяющим приложения через Google Play, требующим или принимающим платежи от пользователей в России», — говорится в сообщении.

Федеральная антимонопольная служба ранее вынесла предупреждение Google в связи со «злоупотреблением доминирующим положением» и постановила в течение месяца предоставить возможность оплачивать покупки в Google Play альтернативными методами.

10 марта для россиян ограничили платежи в Google Play и Apple Store, но оставили возможность установки бесплатных приложений или обновления уже купленных. В iOS остался способ оплачивать покупки с помощью счета мобильного телефона.