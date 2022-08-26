Google представил нейросеть для улучшения ночных фото

Google разработал нейросеть RawNeRF, способную убирать шум с фотографий, сделанных при недостаточном освещении, и значительно улучшать общее качество изображений.

Ролик с примерами работы RawNeRF опубликовал на своей странице в YouTube научный сотрудник Google Research Бен Милденхолл. Он специализируется над решением распространенных проблем компьютерного зрения и графики.

Искусственный интеллект RawNeRF восстанавливает цвета, близкие к реальным, дорабатывает их и снижает шум до минимально возможного. Это позволяет получить качественные фото при съемке в ночью и при плохом освещении, даже не самым сильным камерфоном.

Технология находится на стадии тестирования и пока неизвестно, когда нейросеть выйдет в широкий доступ. Ожидается, что RawNeRF сначала появится на фирменных смартфонах компании Google Pixel.