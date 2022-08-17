WhatsApp получил полноценное приложение для ПК

WhatsApp получил самостоятельное приложение для Windows. Теперь пользоваться мессенджером на компьютере можно даже при отключенном смартфоне.

Новая версия десктопного приложения WhatsApp для Windows отказалась от привязки к мобильному клиенту, сообщается в справочном разделе мессенджера. Пользователи Mac могут ожидать аналогичные изменения в ближайшее время.

После загрузки и установки клиента с официального сайта или из магазина MS Store на компьютере, нужно открыть на смартфоне WyftsApp, перейти в « Дополнительные параметры» (три точки), коснуться «Связанные устройства» и отсканировать QR-код в десктопной версии. После этого авторизация на ПК не «слетит» даже при выключении телефона.

Десктопная версия клиента ранее требовала обязательное наличие смартфона с активным аккаунтом. Пользователи уже долгое время просили разработчиков отказаться от излишней меры и дать возможность общаться без привязки к телефону.

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Большинство мессенджеров не требуют обязательной активности аккаунтов на смартфоне и используют их для осуществления двухфакторной аутентификации — подтверждения входа. Например, конкуренты Telegram или Viber могут самостоятельно работать без активной учетной записи на смартфоне.