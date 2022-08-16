Мошенники придумали новый способ угона Steam‑аккаунтов

Мошенники разработали новый способ кражи аккаунтов Steam через поддельные окна, неотличимые от настоящих. В сети обнаружено более 150 ресурсов, использующих такой тип атак для «угона» учетных записей. От этой угрозы не спасает даже двухфакторная аутентификация.

Эксперты в сфере информационной безопасности из компании Group-IB рассказали «Газете.Ru» об использовании злоумышленниками новой фишинговой атаки Browser-in-the-browser. Она заключается в создании дополнительного окна браузера, неотличимого от страницы Steam.

Жертвам рассылают ссылки на качественно сделанную копию Steam, где им предлагают принять участие в турнире, проголосовать или оставить комментарий. После клика в браузере открывается поддельная страница авторизации магазина.

В случае если у пользователя настроена двухфакторная аутентификация, то фейковое окно запросит код аналогично настоящей странице Steam, что ставит под угрозу даже ответственных пользователей.

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Эксперты уточнили, что отличить подделку от оригинала довольно просто. Фишинговое окно не масштабируется, его нельзя развернуть на весь экран и оно не отображается в панели задач.