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Мошенники придумали новый способ угона Steam‑аккаунтов

Источник:
Sibnet.ru
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Игровой магазин Steam
Фото: © Sibnet.ru

Мошенники разработали новый способ кражи аккаунтов Steam через поддельные окна, неотличимые от настоящих. В сети обнаружено более 150 ресурсов, использующих такой тип атак для «угона» учетных записей. От этой угрозы не спасает даже двухфакторная аутентификация.

Эксперты в сфере информационной безопасности из компании Group-IB рассказали «Газете.Ru» об использовании злоумышленниками новой фишинговой атаки Browser-in-the-browser. Она заключается в создании дополнительного окна браузера, неотличимого от страницы Steam.

Жертвам рассылают ссылки на качественно сделанную копию Steam, где им предлагают принять участие в турнире, проголосовать или оставить комментарий. После клика в браузере открывается поддельная страница авторизации магазина.

В случае если у пользователя настроена двухфакторная аутентификация, то фейковое окно запросит код аналогично настоящей странице Steam, что ставит под угрозу даже ответственных пользователей.

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Эксперты уточнили, что отличить подделку от оригинала довольно просто. Фишинговое окно не масштабируется, его нельзя развернуть на весь экран и оно не отображается в панели задач.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Uynachalnica

«Никогда такого не было, и вот опять» (с)

Uynachalnica

Всех футболистов на спецоперацию! Экономить сейчас необходимо!