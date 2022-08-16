Microsoft лишила Windows 11 установки программ из Google Play

Microsoft удалила из GitHub репозиторий MagiskOnWSA, позволявший устанавливать на Windows 11 любые Android-приложения из маркетплейса Google Play.

MagiskOnWSA в несколько кликов создавал под Windows 11 эмулятор Android-смартфона, способный пройти все проверки совместимости и имитировать работу полноценного устройства, что позволяло ему устанавливать любые приложения из Google Play.

После его удаления пользователи могут воспользоваться только встроенным магазином приложений Amazon с совсем небольшим ассортиментом программ. Он стабильно работает с подсистемой для запуска Android-программ (Windows subsystem for Android).

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Пользователи сети считают, что MagiskOnWSA был удален из-за каких-либо нарушений площадки. Сделанные на его основе форки и аналогичный по функционалу проект WSAGAScript продолжили свою работу.

Microsoft может диктовать собственные условия размещения проектов на GitHub после его покупки в 2018 году. Так, например, был удален популярный проект YouTube-dl, позволявший скачивать ролики с YouTube, но впоследствии он вернулся на площадку с небольшими изменениями.

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