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Android на ПК: пять эмуляторов

Источник:
Sibnet.ru
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Call of Duty: Mobile на смартфоне
Фото: https://unsplash.com/photos/GfrWnNkzOkE / Unsplash License
Множество игр и программ существуют только на мобильной платформе. При этом их запуск на компьютере дает преимущества в использовании. Для этого нужны эмуляторы.

Можно, например, играть в мобильный шутер с помощью клавиатуры и мышки, что повысит шансы перед другими игроками, или воспользоваться секретными чатами Telegram, недоступными в десктопной версии браузера. Любители видео смогут запустить конструкторы интро и оутро, не имеющие аналогов для Windows.

Gameloop

Эмулятор для игроманов от компании Tencent, разработчика мобильных версий Call of Duty и PUBG. Доступны не только два шутера, но и целый каталог игр. Плюс Gameloop в том, что все тайтлы проверены на работоспособность. Минус — это неполноценная эмуляция Android и в нем нельзя устанавливать все, что хочется, но для геймеров — отличный вариант.

Использование мышки и клавиатуры в соревновательных мобильных экшенах дает преимущество перед игроками, управляющими свайпами по экрану. Это проще и привычнее и не считается читом, но некоторые игроки называют такое поведение жульничеством.

Системные требования вполне доступны: двухъядерный процессор с частотой 1,6 Ггц, видеокарта с не менее 256 мегабайтами памяти, ОЗУ от 3 Гб и место на жестком диске от 1 Гб. Стоит учитывать, что игры обладают собственными требованиями к устройству. Программу просто установить, она не требует регистрации и не имеет сложных настроек. Достаточно установить и играть. Скачать Gameloop.

Andy

Минималистичный эмулятор, предоставляющий возможности Android 7 на компьютере. Интерфейс Andy похож на уже устаревшие смартфоны. Современные игры он запустить не может, но отлично подойдет для использования мобильных утилит на ПК.

Пользователям бесплатно доступны все функции операционной системы, можно авторизоваться в Google Play, мессенджерах и других приложениях и обеспечить этим бесшовную синхронизацию на смартфоне и ПК. 

Andy создает для каждого приложения ярлык на рабочем столе, а уведомления маскирует под системные оповещения Windows. Скачать Andy.

LDPlayer

Эмулятор, имитирующий работу Android 7.1. Имеет расширенные возможности управления, поддерживает многооконный режим, синхронизацию со смартфоном, макросы и тонкую настройку графики.

LDPlayer поддерживает привязку кнопок клавиатуры к определенным участкам экрана. А макросы позволяют запрограммировать эмулятор на автоматическое выполнение повторяющихся задач, например, атака противников разными умениями в ММО по нажатию одной кнопки.

Программа поддерживает тонкую настройку графики, умеет переключаться между видеокартами и оптимизироваться для максимальной производительности. Для корректной работы нужно активировать функцию виртуализации процессора VT (есть подробная инструкция), это избавит от проблем с совместимостью. Скачать LDPlayer.

Call of Duty: Mobile на планшете
Фото: Onur Binay / Unsplash License

BlueStacks

BlueStacks — это полноценный мультимедийный центр, сочетающий в себе эмулятор Android 7 и 9 (бета) и сервис для геймеров. Он умеет запускать приложения, позволяет синхронизироваться с реальными Android-устройствами или создать виртуальные. Программа имеет собственную галерею, включающую более 2 миллионов игр, и позволяет загружать их из Google Play и других маркетплейсов.

Мультиоконный режим BlueStacks, позволяющий запустить несколько копий одного приложения одновременно, оптимизирован и потребляет практически столько же ресурсов ПК, сколько требуется для работы одной программы.

Эмулятор имеет широкую базу настроек для множества игр, то есть не потребуется вручную привязывать клавиши к элементам управления. Помимо библиотеки игр, присутствует большой ассортимент готовых макросов.

Все настройки программы интуитивно понятны и сопровождаются роликами с подробным описанием действий. У BlueStacks большое сообщество пользователей, постоянно обменивающихся модами, макросами и советами по настройке.

BlueStacks имеет встроенные функции модернизации игр и приложений и позволяет делиться модами и даже продавать их как NFT.

При заявленных низких системных требованиях (ОС Windows 7 и новее, 4 Гб ОЗУ) BlueStacks довольно требователен к системе, нуждается в активации режима виртуализации процессора (есть инструкция) и может тормозить на старых ПК. При этом его используют более 500 миллионов пользователей по всему миру. Скачать BlueStacks.

NoxPlayer

Универсальный эмулятор, отлично подходящий для игр и утилит. Обладает строгим, простым и интуитивно понятным интерфейсом. NoxPlayer стабильно эмулирует работу Android 7, желающие могут принять участие в тестировании бета-версии программы с Android 9.

NoxPlayer поддерживает клавиатуру, геймпад, запись скриптов (макросов) и мультиоконный режим. В настройках программы можно указать модель устройства для эмуляции или настроить конфигурацию процессора и оперативной памяти виртуального смартфона. 

Есть поддержка Root, позволяющая получить полный доступ к файловой системе эмулируемого устройства и, например, создавать моды или использовать неподписанные приложения.

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NoxPlayer полностью настраивается под пользователя. Кроме возможности установить приложения из Google Play, он имеет собственную библиотеку игр, проверенных на эмуляторе. При запуске игры оптимизирует настройки и подгрузит соответствующую конфигурацию управления.

При запуске программа запросит активацию виртуализации ЦП (есть руководство). NoxPlayer требует многоядерный процессор с частотой не менее 2 ГГц, минимум 2 Гб оперативной памяти (лучше 8 и более), рекомендована установка на SSD. Скачать NoxPlayer.

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