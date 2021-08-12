Как освободить память смартфона на Android

Одна из самых распространенных проблем владельцев смартфонов на Android — нехватка памяти. Рано или поздно пользователь сталкивается с нестабильной работой операционной системы, «тормозами» при открытии приложений, невозможностью сохранения фото и установки новых программ.

Фирменные оболочки популярных смартфонов обычно имеют встроенные средства для освобождения памяти, способные работать автоматически. Но в некоторых случаях требуется чистить память вручную.

Очистка кэша

Большинство установленных на смартфоне приложений хранят в памяти временные файлы, необходимые для ускоренной работы. Такое кэширование рано или поздно захламляет память, поэтому устройство нужно регулярно очищать.

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Кэш каждого приложения следует удалять индивидуально. Например, одним из наиболее прожорливых считается мессенджер Telegram — его временные файлы могут достигать нескольких гигабайт.

Чтобы очистить кэш Telegram, потребуется зайти в «Приложения», открыть настройки программы, нажать на «Использование памяти» и затем выбрать «Очистить кэш». Процедура может потребовать несколько минут.

Смартфоны имеют два вида памяти — постоянная служит для хранения пользовательских файлов, а оперативная (ОЗУ) используется системой и активными приложениями. При этом неактивные приложения не выгружаются из памяти, а переносятся в кэш — временную область ОЗУ для хранения и быстрого доступа к информации.

Среди других приложений, которые любят захламлять кэш — мобильные браузеры и навигационные карты. Алгоритм очистки здесь аналогичен действиям с Telegram. Сначала нужно зайти в настройки, а затем отыскать кнопку «Очистить кэш».

Фото: © Sibnet.ru

Опасаться за пропажу каких-либо ценных сведений по итогам такой очистки не стоит — смартфон удалит только временные данные, которые используются для ускорения работы приложения. Функциональность программы при этом никак не пострадает.

Удаление эскизов

Операционная система Android хранит в системной папке thumbnails эскизы фотографий. Работа с данными эскизами позволяет ускорить отклик смартфона при пользовательском просмотре изображений.

Однако со временем в папке скапливаются гигабайты таких файлов, при этом самих фото на устройстве может уже не быть. Удаление эскизов совершенно безопасно — оно не затрагивает оригиналы снимков.

Чтобы посмотреть статистику загруженности, нужно открыть раздел настроек «Память». На некоторых смартфонах такой раздел может называться «Хранилище» или «Накопители». Если более 80% доступного объема занято, эксперты рекомендуют провести очистку памяти вручную.

Очистить папку с эскизами можно только вручную. Для этого нужно найти ее через «Проводник» или подключить телефон к компьютеру. Папка thumbnails находится в системной директории DCIM. Следует просто удалить ее содержимое.

Удаление загрузок

На смартфонах с Android присутствует папка для загрузок, в которой хранятся все файлы, когда-то загруженные пользователем из Сети. Нередко в ней находится огромное количество утративших актуальность файлов.

Чтобы очистить память от данного мусора, следует запустить любой файловый менеджер или подключить смартфон к компьютеру, после чего найти папку Download. Нужно просмотреть ее содержимое и вручную удалить все ненужное.

Автоматическую загрузку файлов также используют некоторые приложения. Например, WhatsApp сохраняет все фото и видео, которые присылают собеседники, а Telegram — все файлы, которые пользователь видит в каналах.

Фото: © Sibnet.ru

WhatsApp загружает медиафайлы в папку Media, Telegram — в папки Audio, Documents, Images и Video, «ВКонтакте» — в папки Downloads и Photos. Их также можно очистить вручную. Кроме этого, почти в каждом приложении можно отключить сохранение файлов в настройках.

Так, в настройках WhatsApp есть пункт «Данные и хранилище», в котором следует отключить «Автозагрузку медиа». После этого они медиафайлы перестанут перемещаться в память телефона. Для Telegram нужно найти пункты «Автозагрузка медиа» и «Использование памяти» и оба отключить.