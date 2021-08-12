Как освободить память смартфона на Android

Одна из самых распространенных проблем владельцев смартфонов на Android — нехватка памяти. Рано или поздно пользователь сталкивается с нестабильной работой операционной системы, «тормозами» при открытии приложений, невозможностью сохранения фото и установки новых программ.
Фирменные оболочки популярных смартфонов обычно имеют встроенные средства для освобождения памяти, способные работать автоматически. Но в некоторых случаях требуется чистить память вручную.
Очистка кэша
Большинство установленных на смартфоне приложений хранят в памяти временные файлы, необходимые для ускоренной работы. Такое кэширование рано или поздно захламляет память, поэтому устройство нужно регулярно очищать.
Кэш каждого приложения следует удалять индивидуально. Например, одним из наиболее прожорливых считается мессенджер Telegram — его временные файлы могут достигать нескольких гигабайт.
Чтобы очистить кэш Telegram, потребуется зайти в «Приложения», открыть настройки программы, нажать на «Использование памяти» и затем выбрать «Очистить кэш». Процедура может потребовать несколько минут.Смартфоны имеют два вида памяти — постоянная служит для хранения пользовательских файлов, а оперативная (ОЗУ) используется системой и активными приложениями. При этом неактивные приложения не выгружаются из памяти, а переносятся в кэш — временную область ОЗУ для хранения и быстрого доступа к информации.
Среди других приложений, которые любят захламлять кэш — мобильные браузеры и навигационные карты. Алгоритм очистки здесь аналогичен действиям с Telegram. Сначала нужно зайти в настройки, а затем отыскать кнопку «Очистить кэш».
Опасаться за пропажу каких-либо ценных сведений по итогам такой очистки не стоит — смартфон удалит только временные данные, которые используются для ускорения работы приложения. Функциональность программы при этом никак не пострадает.
Удаление эскизов
Операционная система Android хранит в системной папке thumbnails эскизы фотографий. Работа с данными эскизами позволяет ускорить отклик смартфона при пользовательском просмотре изображений.
Однако со временем в папке скапливаются гигабайты таких файлов, при этом самих фото на устройстве может уже не быть. Удаление эскизов совершенно безопасно — оно не затрагивает оригиналы снимков.Чтобы посмотреть статистику загруженности, нужно открыть раздел настроек «Память». На некоторых смартфонах такой раздел может называться «Хранилище» или «Накопители». Если более 80% доступного объема занято, эксперты рекомендуют провести очистку памяти вручную.
Очистить папку с эскизами можно только вручную. Для этого нужно найти ее через «Проводник» или подключить телефон к компьютеру. Папка thumbnails находится в системной директории DCIM. Следует просто удалить ее содержимое.
Удаление загрузок
На смартфонах с Android присутствует папка для загрузок, в которой хранятся все файлы, когда-то загруженные пользователем из Сети. Нередко в ней находится огромное количество утративших актуальность файлов.
Чтобы очистить память от данного мусора, следует запустить любой файловый менеджер или подключить смартфон к компьютеру, после чего найти папку Download. Нужно просмотреть ее содержимое и вручную удалить все ненужное.
Автоматическую загрузку файлов также используют некоторые приложения. Например, WhatsApp сохраняет все фото и видео, которые присылают собеседники, а Telegram — все файлы, которые пользователь видит в каналах.
WhatsApp загружает медиафайлы в папку Media, Telegram — в папки Audio, Documents, Images и Video, «ВКонтакте» — в папки Downloads и Photos. Их также можно очистить вручную. Кроме этого, почти в каждом приложении можно отключить сохранение файлов в настройках.
Так, в настройках WhatsApp есть пункт «Данные и хранилище», в котором следует отключить «Автозагрузку медиа». После этого они медиафайлы перестанут перемещаться в память телефона. Для Telegram нужно найти пункты «Автозагрузка медиа» и «Использование памяти» и оба отключить.