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Чем молоко опасно для взрослого человека

Источник:
Sibnet.ru
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Молоко, долгое время считавшееся важным элементом здорового писания, все чаще отправляют в другой лагерь. Чем молоко опасно для взрослого человека и как минимизировать риски?
Фото: © Sibnet.ru

Молоко — идеальный продукт для быстрого роста организма. Содержит большое количество белка, аминокислот, жиров и гормонов, в том числе гормон роста. Но в природе млекопитающие, как и полагается, пьют молоко только в раннем возрасте. А человек не только пьет его будучи взрослым, но и употребляет молоко разных животных. 

Непереносимость молока

Около 65% населения мира после детского возраста теряют способность переваривать лактозу — молочный сахар. Выросший организм не запрограммирован природой на усвоение «детского питания», и с возрастом перестает вырабатываться фермент лактаза, необходимый для усвоения молочного сахара. 

Правда, у народов Европы примерно 5 тысяч лет назад закрепилась генетическая мутация, позволяющая переваривать лактозу во взрослом возрасте.  

Если человек не относится к таким «мутантам», развивается непереносимость молока. Кишечник без лактазы не может справиться с молочным сахаром и отвечает вздутием живота, метеоризмом, диареей.

Роспотребнадзор рекомендует не более двух стаканов молока в день. Если придерживаться нормы, то риски минимальные.

Чаще всего люди с непереносимостью лактозы могут спокойно употреблять кисло-молочные продукты. В процессе брожения микроорганизмы поглощают большую часть молочного сахара и продукт становится «безопасным».

Аллергия на молоко

Это не то же самое, что непереносимость. Аллергия на молоко связана с другим веществом и с тем, что молоко берется от другого вида млекопитающих. 

Молочный белок казеин может восприниматься иммунной системой человека как чужеродный, и тогда начинается выработка защитных антител. Именно иммунный ответ на казеин дает аллергические проявления.

В отличие от непереносимости, в случае с аллергией нет допустимой дозы. Если единожды возникла реакция, нужно прекратить пить молоко и молочные продукты. 

А если нет аллергии и непереносимости

Все равно врачи предостерегают. Не зря природа заложила механизм развития непереносимости молока взрослыми.

Если в организме взрослого есть лактаза, она расщепляет молочный сахар (лактозу) на глюкозу и галактозу. Последнее — совсем не безвредное вещество. Галактоза превращает «хороший» холестерин в «плохой» и мешает клеткам усваивать кальций.

Источник кальция или нет 

Современная медицина все чаще называет мифом устоявшееся мнение о том, что молоко укрепляет кости и зубы. И что его особенно полезно пить пожилым людям для профилактики остеопороза.

«Проявления остеопороза, переломы, в том числе шейки бедра, (чаще) наблюдались у женщин, пьющих более четырех стаканов молока в день», — привел результаты одного из исследований профессор Олег Медведев из НИЦ Здорового питания.

Молоко действительно богато кальцием, но клетки взрослого организма не могут усвоить его без определенного количества фосфора, магния, витаминов Д и К2. К тому же усвоению кальция мешает расщепленная лактоза. 

Как выбрать сгущенное молоко →

А при чрезмерном и регулярном употреблении молока, возможно, клетки не получают кальций и из других продуктов, не только из самого молока. В результате он остается в крови, оседает на стенках сосудов, приводя к их кальцинозу. 

Риски для ума и сердца

Кальциноз сосудов влечет повышение артериального давления и приводит к хронической сосудистой недостаточности, вплоть до стенозов и тромбозов, которые могут вызывать острый инфаркт миокарда и инсульт, а также поражение сосудов других органов.

Насыщенные животные жиры и галактоза повышают «плохой» холестерин. Как следствие, развитие атеросклероза, ишемии сосудов, вплоть до деменции. 

Риск развития рака

В молоке содержатся естественные гормоны — эстрогены. Их влияние связывают с риском развития некоторых видов рака (простаты, молочной железы). У мужчин повышенное содержание эстрогенов также увеличивает содержание пролактина, что приводят к гинекомастии (увеличению грудных желез)

«Аминокислота лейцин, содержащаяся в молоке, тоже стимулирует активное размножение и рост клеток, что также способствует росту опухолей во взрослом состоянии», — отметила эндокринолог клиники «Инвитро» Елена Киселева. 

Тема: Человек и еда
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Жизнь #Здоровье #Потребитель
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