Сгущенное молоко и сгущенка — разные продукты, при этом действительно качественных лакомств с классическим советским рецептом на полках магазинов немного. Эксперты Роскачества дали советы — как найти сгущенку «из детства».

Отличия сгущенки и сгущенного молока

Многие думают, что сгущенка – это обиходное, неформальное название сгущенного молока. Однако сгущенка и сгущенное молоко, в соответствии с нормативной терминологией, – разные продукты, различающиеся и по составу, и по цене, подчеркивает Роскачество.

Молоко сгущенное цельное вырабатывается по ГОСТ 31688-2012 «Консервы молочные. Молоко и сливки, сгущенные с сахаром. Технические условия». Сгущенка опирается на ГОСТ 31703-2012 «Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром. Общие технические условия».

В настоящем сгущенном молоке может быть только молоко и сахар. А если добавляются крахмал или растительные жиры, то это уже молокосодержащий продукт, который на рынок поставляется под фантазийными названиями: «Сгущенка», «Варенка», «Сгущеночка».

Привычный бело-голубой дизайн этикетки сгущенного молока в 1930-х годах разработала художник Ираида Фомина. Он предназначался для жестяных консервных банок №7, вместимостью 325 миллилитров, с массой продукта 400 граммов.

«Из самого названия "сгущенное молоко" можно понять, что его производят путем сгущения. Технология сгущения подразумевает собой выпаривание влаги с помощью вакуума, а в качестве компонента, который сгущает, консервирует и, что немаловажно, дает вкус, выступает сахар. Однако существует и другая технология, позволяющая изготовить идентичный продукт, – рекомбинация», — поясняет начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова.

В этом случае молоко не сгущается, а просто смешиваются разные компоненты: сухое обезжиренное молоко, масло, сахар, загуститель и т. п. Это значительно удешевляет продукт.

Но это не значит, что такие консервы некачественные или поддельные. «По существу, составу и свойствам продукция идентична и является источником молочных белков и жиров», — отметила эксперт.

Какое сгущенное молоко качественное

Роскачество оценило по 95 параметрам качества и безопасности сгущенное молоко 28 торговых марок (в том числе 25 российских производителей). Продукция только двух торговых марок оказалась соответствующей опережающему стандарту и может претендовать на Знак качества — это «Ирбитское» и «Алексеевское». Указанным маркам был присвоен рейтинг 4,94 и 4,91 соответственно при максимальной оценке 5.

В число продуктов, рейтинг которых превысил 4,5 балла, вошли марки сгущенного молока «ДЕПовское» (4,87), Globus (4,86), «Рогачевъ» (4,86), «Вологодские молочные продукты» (4,81), «Маркет Перекресток» (4,67), «О'кей» (4,65).

Как выбирать сгущенное молоко

«В составе идеального сгущенного молока (говорим о той "советской сгущенке" в синей банке с ромбом) должно быть молоко, сахар и лактоза. Молоко в составе может быть указано как "молоко", "коровье молоко" или "нормализованное молоко" — все варианты правильные. Жирность должна быть не менее 8,5%», — посоветовала эксперт по безопасности и качеству молочной продукции Лариса Абдуллаева.

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Помимо молока, сахара и лактозы, в производстве сгущенного молока по ГОСТ 31688 разрешается использование аскорбиновой кислоты и ее солей (аскорбатов), антиокислителя дигидрокверцетина и соли лимонной кислоты в качестве стабилизатора структуры.

Все эти пищевые добавки используются, как правило, очень редко, в случае, когда есть сомнения в качестве молока, и только для продукта обезжиренного и частично обезжиренного, но не для классического «молока цельного сгущенного с сахаром».

При покупке сгущенного молока стоит обратить внимание на упаковку. Она не должна быть повреждена. Банка ни в коем случае не должна быть вздутой. Это означает, что технология приготовления была нарушена и в упаковке, помимо молока с сахаром, есть вредные микроорганизмы, что категорически запрещено по стандарту и может быть опасным для употребления.

Кроме этого, никакие «сгущенки» и «сгущеночки» не являются «советской классикой», и в их составе могут быть заменители молочного жира, молочная сыворотка, сухое молоко, различные стабилизаторы, пищевые добавки.