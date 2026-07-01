Где найти бензин: топ надежных онлайн-сервисов

Закрытые АЗС или огромные очереди на заправку в последние дни стали индикатором: есть топливо или нет. Чтобы напрасно не колесить по городу, наличие бензина и дизеля можно узнать онлайн — запущены уже несколько сервисов.

«ГдеБЕНЗ»

«ГдеБЕНЗ» — народная карта, которую заполняют сами водители. Они выставляют статусы АЗС: «есть бензин», «очередь», «мало бензина» или «бензина нет».

Недавнее крупное обновление — на карте появились цены. Их тоже отмечают пользователи: по информации на стеле или по чеку. Явно нереалистичные и накрученные цифры отсекаются автоматически — так же, как и аналогичные метки статусов.

Официальный «ГдеБЕНЗ» существует только в веб-версии по адресам на gdebenz.ru и gdebenz.org. Приложения в AppStore и Google Play фейковые, заявляют создатели.

«Сбер»

Онлайн-карта АЗС от «Сбера» охватывает 23 тысячи заправок по всей стране. Анализирует обезличенные данные о покупках более 100 миллионов клиентов. Для каждой станции показывает время последней покупки и статус актуальности.

Картографической платформой проекта выступает 2ГИС. Карту можно отфильтровать по меткам «Есть топливо», «Возможно есть», «Было недавно» и видам топлива.

Сервис доступен в веб-версии sberazs.ru. В приложении его можно найти в разделе «Для жизни». Сервис уже в приложении СберБанк Онлайн.

Т-Банк

База онлайн-карты АЗС от Т-Банка — более 20 тысяч заправок. Работает на основе обезличенных транзакций. Показывает время последней покупки на станции.

Пользователи могут оставлять отзывы о наличии топлива и очередях. Доступен на сайте toplivo.tbank.ru, в приложении Т-Банка есть иконка сверху или сервис можно найти по запросу «бензин».

«Яндекс»

Данные о наличии топлива появились в приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». Можно искать по марке и типу топлива.

К сервису подключены более 10 тысяч АЗС по всей России. Те заправки, которые не подключены к сервису, используют данные из отзывов.

Информация об очередях пока доступна в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшие недели обещают расширить на другие города.