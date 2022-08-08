Wildberries запустит сервис для защиты от подделок

Маркетплейс Wildberries запустит сервис «Цифровой арбитраж», позволяющий правообладателям и покупателям защититься от подделок. Запуск ожидается в конце августа 2022 года.

«Цифровой арбитраж» позволит правообладателям напрямую общаться с продавцами, создавать официальные обращения и самостоятельно проводить проверку документов. В случае отказа их предоставления продавцом или выявления факта подделки, карточки товаров будут убирать с сайта, сообщает пресс-служба Wildberries.

«За правообладателем остается право в судебном порядке взыскать с продавца компенсацию за нарушение прав на интеллектуальную собственность. Переписка с недобросовестным продавцом в новом сервисе Wildberries может быть использована в суде», — говорится в сообщении.



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«Цифровой арбитраж» даст возможность правообладателям не допускать к продаже поддельные или краденые товары, а покупатели смогут приобретать только оригинальный и качественный продукт.

