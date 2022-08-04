Сгорел гигантский склад Ozon: что известно

Пожар почти полностью уничтожил огромный склад интернет-магазина Ozon в Истринском районе Подмосковья. Страховщики оценили убытки ретейлера в 17 миллиардов рублей. Как скажется ЧП на работе одного из крупнейших российских маркетплейсов, какие компенсации получат покупатели и продавцы, и можно ли делать на Ozon новые заказы?

Онлайн-магазин Ozon работает с 1998 года. В 2021 год выручка компании составила 178,2 миллиарда рублей, на конец прошлого года свой бизнес на платформе развивали 90 тысяч продавцов. За первый квартал 2022 года в интернет-магазине было сделано 93 миллиона заказов.

Что произошло

Возгорание произошло 3 августа около 12.30 по московскому времени — огонь вспыхнул в отдельном блоке так называемого фулфилмент-центра Ozon в подмосковном селе Петровское, где хранят товары, а также формируют, упаковывают и отправляют заказы.

Из-за быстрого обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода образовались сильные конвективные потоки, в результате огонь быстро распространился на площадь до 55 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Спасатели задействовали три пожарных вертолета с водосливными устройствами и 38 единиц спецтехники, однако борьбу с огнем затрудняли конструктивные особенности здания, а также жаркая погода.

Тушение пожара на складе Ozon в Петровском Фото: © МЧС РФ

Тушение пожара продолжалось почти сутки — локализовать открытый огонь удалось только в четверг, 4 августа. По данным Центра медицины катастроф, порядка тысячи сотрудников были эвакуированы, погиб один человек, пострадали 13, двое из них госпитализированы.

Среди причин пожара рассматриваются поджог, неисправность электрооборудования и несоблюдение техники безопасности во время сварочных работ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг (ч.1 ст. 238 УК РФ).

Чем пожар грозит Ozon

Загоревшийся комплекс Ozon в Петровском — второй по величине в России, он был открыт в ноябре 2021 года. Общая площадь склада составляет 76 тысяч квадратных метров, заказы с него в основном доставлялись по Москве и Подмосковью.

Здание склада было застраховано в «АльфаСтраховании» на 6 миллиардов рублей, а содержимое — в «Ингосстрахе» на 11 миллиардов рублей, пишет РБК. Таким образом, совокупный ущерб Ozon может составить порядка 17 миллиардов рублей.

При этом директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Russia Константин Фомиченко отмечает, что стоимость сгоревшего объекта на рынке составляет порядка 8 миллиардов рублей, еще 2-3 миллиарда может стоить оборудование.

Однако эксперты не ожидают заметных последствий пожара для деятельности компании — логистическая структура Ozon включает десять распределительных центров по всей стране, которые смогут взять на себя дополнительные товарные потоки.

Пресс-служба ретейлера подчеркнула, что покупатели могут смело делать покупки и не опасаться отмены новых заказов — несмотря на утрату крупного склада, Ozon продолжает работать в обычном режиме, многие товары физически находятся сразу в нескольких центрах.

Что будет с утраченными заказами

Ozon до конца сентября планирует выплатить компенсации продавцам за товары, пострадавшие от пожара на складе, сообщается в телеграм-канале компании: «Это не значит, что будем ждать с платежами до 30 сентября — сделаем их частями».

При этом компенсация будет рассчитываться исходя из того, как если бы товар был продан 3 августа. Из его стоимости вычтут комиссию за продажу, а также стандартные расходы на размещение и логистику.

Что касается покупателей, то за все заказы, которые не будут доставлены, им в полном объеме вернут деньги. Ретейлер уточнил, что клиентов уже уведомляют о возможной отмене заказов, при этом процесс инвентаризации может потребовать значительного времени.

«Как только последствия пожара будут устранены, все проверим, а затем либо доставим вам заказы, либо отменим, если они повредились — сообщим об этом в отдельном уведомлении», — сообщается в официальном телеграм-канале торговой площадки.

Кроме этого, Ozon уже скрыл с витрины товары, которые находятся на сгоревшем складе, чтобы не дезинформировать клиентов. Поставки, которые уже были в пути в Петровское, будут перенаправлены на другие склады.

Покупатели, которые подозревают, что их товар шел со сгоревшего склада, могут не ждать разбирательств и оперативно отменить заказ самостоятельно — в этом случае компания обязана вернуть деньги в течение десяти дней с момента требования клиента.