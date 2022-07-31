Минцифры представило список социально значимых приложений

Минцифры представило перечень социально значимых приложений для публикации в отечественном маркетплейсе RuStore. На начальном этапе в него вошли четыре программы сервисов госуслуг.

В проекте приказа об утверждении перечня программ, опубликованном Минцифры, сообщается о внесении приложений «Госуслуги», «Госуслуги Авто», «Госуслуги Культура» и «Госуслуги. Решаем вместе» в список социально значимых. Предустанавливать на смартфоны в обязательном порядке их не планируется, но они должны быть доступны в RuStore.

Отмечается, что с помощью этих приложений россияне смогут получать важную информацию, решать повседневные вопросы и обратиться за получением государственных услуг. В будущем перечень планирую расширить с учетом пожеланий бизнеса и ведомств.

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RuStore — российский магазин приложений, разработанный VK Group при поддержке Минцифры России. Сервис предлагает для загрузки приложения и игры для Android. В будущем планируется его обязательная предустановка на смартфоны, продаваемые в России.