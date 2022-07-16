Xiaomi выпустит «короля кнопочных телефонов»

Xiaomi готовит к выпуску мощный кнопочный телефон Qin F22 Pro с сенсорным экраном и камерой, встроенной в клавиатуру.

Xiaomi зарегистрировала новый кнопочный телефон на Android в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая и опубликовала его характеристики.

Xiaomi Qin F22 Pro получит 3,5-дюймовый сенсорный экран с разрешением 640*960 пикселей. Фронтальная и основная камера будут иметь датчики по 2 и 8 мегапискселей соответственно, при этом селфи-камера будет вмонтирована в кнопку решетки.

Автономность обеспечится аккумулятором емкостью 2150 мАч, его должно хватать на несколько дней при условии, что ввод осуществляется с физической клавиатуры, потребляющей меньше энергии. Зарядка мощностью 10 Вт.

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Стоимость и сроки выхода не уточняются. Отмечается, что, благодаря поддержке Android 12 и наличию сенсорного экрана, внешне простой телефон сможет поддерживать все привычные пользователям приложения.