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Камера Xiaomi 12S Ultra превзошла iPhone 13 Pro Max

Источник:
Sibnet.ru
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Блогеры сравнили снимки на новый Xiaomi 12S Ultra с флагманами Apple и Samsung, и оказалось, что во многих сценариях камера Leica демонстрирует лучшие результаты.

Канал Eva’s Tech Life сравнил основную камеру Xiaomi 12S Ultra с флагманами iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S22 Ultra. Новый датчик от Sony (Xiaomi) превзошел конкурентов, особенно при ночной съемке. В основном преимущество обеспечивается его большим размером.

Смартфон Xiaomi 12S Ultra использует 50-мегапиксельный датчик Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм. Его площадь больше чем у iPhone 13 Pro Max на 176%, что обеспечивает на 76% лучшую светочувствительность и, как следствие, более высокую четкость снимков. В целом работа камеры Xiaomi оказалась быстрее.

Блогеры отметили, что снимки в темное время на камеру Xiaomi получаются более четкие, а источники света, например, неоновые вывески, выходят менее размытыми.

Смартфон Xiaomi 12S Ultra представлен 4 июля. Особенностью флагмана стала камера с объективом Leica и однодюймовым датчиком Sony. Он оснащен процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, OLED экраном с 2К-разрешением и системой жидкостного охлаждения. Цена от 895 до 1040 долларов в зависимости от объема оперативной и флеш-памяти. 

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Топ комментариев

Asd10

Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...

Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Alhazred

А че ты с этим аватаром еще не на Украине в составе Русского легиона? Кстати, вспомни фильм "Батальоны...

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))