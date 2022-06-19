Бетербиев победил и объединил три титула чемпиона мира по боксу

Российский боксер Артур Бетербиев в поединке, прошедшем в Нью-Йорке, победил американца Джо Смита техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин объединил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 килограмма.

Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал Смиту-младшему.

Теперь в карьере 37-летнего Бетербиева 18 побед (18 нокаутом) без единого поражения. А у Смита — младшего 4 поражения при 28 победах (22 нокаутом).