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Бетербиев победил и объединил три титула чемпиона мира по боксу

Источник:
Sibnet.ru
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Российский боксер Артур Бетербиев в поединке, прошедшем в Нью-Йорке, победил американца Джо Смита техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин объединил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 килограмма.

Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал Смиту-младшему.

Теперь в карьере 37-летнего Бетербиева 18 побед (18 нокаутом) без единого поражения. А у Смита — младшего 4 поражения при 28 победах (22 нокаутом).

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Топ комментариев

Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

pepelmetal

Странно, а русских танков и солдат даже остановиться не попросили

pepelmetal

А кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?

urbasik

Профилактика оборудования должна длиться не менее одного года.