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Huawei выпустила умные часы с тонометром

Источник:
Sibnet.ru
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Смарт-часы HUAWEI WATCH D с измерением давления
Фото: Huawei

Huawei представила международную (Global) версию смарт-часов Huawei Watch D, их основное преимущество — встроенная систему измерения артериального давления в реальном времени.

Часы Huawei Watch D получили помпу, способную создавать давление в 40 кПа, сообщается на сайте производителя. Примерно такое же воздействие оказывают медицинские тонометры при измерении артериального давления.

Алгоритмы исследований настраиваются в приложении-компаньоне. Например, можно автоматически измерять давление перед сном и при пробуждении, при этом часы проследят за соответствием оптимальным показателям и предупредят при отклонениях от нормы. Для более точного замера рекомендовано принять специальную позу.

Huawei Watch D имеют датчики для измерения пульса, содержания кислорода в крови, температуры тела и определения качества сна. Часы поддерживают более 70 режимов тренировки.

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Через операционную систему Harmony OS можно настраивать будильник, получать уведомления о погоде, сообщения из мессенджеров или запустить голосовой помощник. 

Часы работают со смартфонами на базе Android и iOS через приложение Huawei Smart Watch, рекомендованная цена Huawei Watch D — 449 евро.

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