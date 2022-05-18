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«ВКонтакте» запустил аналог Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон с логотипом
Фото: © VK

«ВКонтакте» выпустил «VK Мессенджер» для iOS и Android. Приложение позволяет общаться с пользователями социальной сети и контактами телефонной книги, совершать аудио и видеозвонки и умеет преобразовывать голосовые сообщения в текст.

«VK Мессенджер» представляет собой отдельное приложение с более широким функционалом, чем чат в соцсети, сообщается в официальном релизе. Например, месенджер умеет скрывать время последней активности пользователя и создавать фантомные чаты, удаляющие сообщения по таймеру.

После авторизации приложение совмещает список друзей из «ВКонтакте» и адресную книгу пользователя, позволяя общаться даже с теми, кого нет в друзьях в «ВК». Мессенджер поддерживает классические переписки, аудио и видеозвонки и голосовые сообщения.

Приложение, как и соцсеть, может распознавать текст в голосовых сообщениях, что делает общение удобнее. Поддерживает групповые переписки, включающие до 1000 участников, и позволяет делиться файлами объемом до 2 Гб. Фактически это переделанный и дополненный VK Me, ранее недоступный широкому кругу пользователей.

Мессенджер поддерживает персонализацию меню, изменение внешнего вида чатов и настройку оповещений. Есть возможность выбрать фоны, шрифты, темную или светлую темы.

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Впервые «ВКонтакте» заявил о работе над мессенджером в 2012 году. Первая версия VK Me вышла в 2018 в Казахстане, а спустя два года в Беларуси. Российские пользователи могут скачать клиент «VK Мессенджер» в AppStore и Google Play с 17 мая.

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