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Apple оснастит iPhone портами USB‑C

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон на зарядке
Фото: Andreas Haslinger / Unsplash License

Apple тестирует модели iPhone с портами USB-C вместо Lightning. Это поможет будущим смартфонам соответствовать европейским требованиям о едином стандарте разъемов и упростит подбор зарядных устройств.

В дополнение к тестированию моделей с портом USB-C, Apple разрабатывает адаптер, позволяющий будущим iPhone работать с аксессуарами, предназначенными для текущего разъема Lightning, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Использование USB-C в iPhone значительно упростит подбор зарядных устройств и аксессуаров для смартфонов. Многие модели iPad и Mac уже используют данный разъем.

Для подключения новых аксессуаров к старым смартфонам может потребоваться адаптер USB-С-Lighting, находящийся в разработке. AirPods, пульт Apple TV, аккумулятор MagSafe и зарядное устройство MagSafe Duo, по-прежнему используют Lightning.

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Выход iPhone с USB-С состоится не ранее 2023 года. Адаптер для Lighting упростит переход на новый порт, но пока неизвестно будет ли он входить в комплект поставки устройств или продаваться отдельно.

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