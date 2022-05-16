Apple тестирует модели iPhone с портами USB-C вместо Lightning. Это поможет будущим смартфонам соответствовать европейским требованиям о едином стандарте разъемов и упростит подбор зарядных устройств.

В дополнение к тестированию моделей с портом USB-C, Apple разрабатывает адаптер, позволяющий будущим iPhone работать с аксессуарами, предназначенными для текущего разъема Lightning, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Использование USB-C в iPhone значительно упростит подбор зарядных устройств и аксессуаров для смартфонов. Многие модели iPad и Mac уже используют данный разъем.

Для подключения новых аксессуаров к старым смартфонам может потребоваться адаптер USB-С-Lighting, находящийся в разработке. AirPods, пульт Apple TV, аккумулятор MagSafe и зарядное устройство MagSafe Duo, по-прежнему используют Lightning.

Рассекречен прототип iPod, опережавший свое время

Выход iPhone с USB-С состоится не ранее 2023 года. Адаптер для Lighting упростит переход на новый порт, но пока неизвестно будет ли он входить в комплект поставки устройств или продаваться отдельно.