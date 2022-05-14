Рассекречен прототип iPod, опережавший свое время

Бывший сотрудник Apple Тони Фаделл рассказал в своем Twitter, что компания работала над созданием плеера с большим экраном задолго до выпуска первого смартфона.

Фаделл занимается написанием книги о собственной карьере в Кремниевой долине и, чтобы подогреть к ней интерес, опубликовал фотографии прототипов устройств Apple так и не вошедших в серийное производство.

Судя по предоставленным снимкам, Apple 20 лет назад уже разрабатывала iPod nano с большим экраном, занимающим всю поверхность лицевой стороны устройства. Фадел отметил, что компания исследовала все возможности и всегда создавала прототипы идей, чтобы оценить их «в живую».

«Создание модели — это способ обмануть ваш мозг, подстегнуть ваше воображение — как только вы сделаете ее физической, как только вы увидите и почувствуете ее, вы можете начать представлять, как она станет частью вашей жизни или жизни ваших клиентов.» — написал Фаделл.

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В 2005 году Apple презентовала iPod nano, с колесом управления и экраном на две трети корпуса. Первое устройство от Apple, чей дисплей занимал всю поверхность передней панели, стал iPhone X, его презентовали в 2017 году.