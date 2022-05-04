Xiaomi представила умную кровать с антихрапом

Xiaomi анонсировала умную кровать 8h Feel Leather Smart Electric Bed X Pro с функцией антихрапа. При обнаружении звуков храпа она плавно поднимет спинку и подстроит угол наклона таким образом, чтобы дыхательные пути спящего были максимально раскрыты и храп прекратился.

На странице 8h Feel Leather Smart Electric Bed X Pro на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin указано, что кровать способна регулировать угол подъема спинки на 60 градусов и ножек на 40. Это может быть использовано не только для борьбы с храпом, но и для повседневного отдыха.

Подъем осуществляется с помощью двух двигателей, способных работать с общим весом лежащих до 600 килограммов. Изменение углов наклона спинки и ножек происходит бесшумно. Регулировать их положение можно самостоятельно через пульт управления или с помощью смартфона.

В кровать встроены датчики пульса, мониторинга движения во время сна. Она распознает положение тела спящего и анализирует качество ночного отдыха. Отчет можно просмотреть в приложении-компаньоне MIJIA, используемом для подключения гаджетов Xiaomi.

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Кровать 8h Feel Leather Smart Electric Bed X Pro интегрируется в систему умного дома Xiaomi Mijia IoT. Это позволяет, например, настроить автоматическое выключение света при засыпании или открывание штор при пробуждении.

Стоимость кровати Xiaomi 8H Feel Leather X Pro на этапе сбора средств на Xiaomi Youpin составляет 6399 юаней (68 тысяч рублей), после выхода в массовое производство цена вырастет до 7399 юаней (81 тысяча рублей).