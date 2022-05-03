Пять фишек освещения от умного дома

Контроллер и умная лампочка в комплекте могут сделать жизнь намного комфортнее. Управлять освещением и настраивать сценарии поведения светильников можно через приложение.

Включение по времени

Лень — двигатель прогресса. Это точно можно сказать про умный дом. Умная лампочка позволяет включать и выключать освещение по готовому сценарию и избавляет от необходимости постоянно проверять, выключен ли свет.

Через приложение можно настроить время и режимы включения и выключения света во всем доме или в каждой комнате индивидуально. Например, после 24.00 не будет гореть свет в ванной.

Также можно «обманывать» воров и по вечерам включать свет в разных комнатах квартиры, когда на самом деле хозяева находятся на даче или в путешествии.

Включение при открытии

Лампочку можно связать с датчиком открытия. Тогда свет будет загораться при входе в квартиру или в комнату. Это очень удобно и сэкономит электроэнергию.

Ночью не надо нащупывать выключатель, если пошел в туалет или в кухню попить. Это особенно актуально для семей с маленькими детьми, которые без помощи взрослых часто вообще не могут достать до выключателя.

Датчики задымления или протечки также можно связать с умной лампочкой: в случае аварии включается аварийное освещение, чтобы предупредить тех, кто находится дома.

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Температура освещения

Умная лампочка может помочь настроить естественные ритмы. Можно на утро настроить холодное освещение, оно бодрит и напоминает рассвет. Вечером наоборот — теплый свет поможет быстрее расслабиться и подготовится ко сну.

Умная яркость

Также можно управлять интенсивностью света. Включить высокую интенсивность освещения при уборке, готовке.

А мягкий приглушенный свет включать ночью и вечером, чтобы безопасно пройти по коридору или комфортно смотреть кино.

Управление настроением

Мобильное приложение поможет менять освещение под настроение. Можно выключить верхнее освещение и оставить тусклый торшер, чтобы ничто не отвлекало от кинопросмотра.

Или менять цвета умной лампочки, включить гирлянду через розетку, управляемую умным домом, не вставая с дивана. Это поможет создавать романтическую или праздничную атмосферу.

Умная лампа и датчики входят в комплект умного дома «Управление» от Ростелекома. При приобретении комплекта Умного дома за полную стоимость дают 12 месяцев промо-периода. Затем стоимость будет 350 рублей.