Устройства Apple расширят специальные возможности

Новые прошивки для iPhone, iPad и Apple Watch позволят устройствам создавать субтитры «на лету», определять открытые двери и получат другие функции, упрощающие их пользование людьми с ограниченными возможностями.

Функция Live Captions преобразовывает аудиодорожку в текст и отображает его на экране. Она автоматически создает субтитры для любых роликов и позволяет людям с проблемами слуха общаться через сервис FaceTime с помощью голосовых или видеозвонков. Опция будет доступна на iPhone 11 и более новых, iPad с A12 Bionic и выше и компьютерах Mac с Apple Silicon, сообщается на сайте Apple.

Опция Door Detection предназначена для определения открытых дверей. Она использует встроенный в устройства лидар и позволяет узнать местонахождение входа, расстояние до него, его доступность и подскажет способ открытия, например, толкнуть, потянуть, повернуть ручку.

Door Detection оповестит о наличии рядом с дверью специальных табличек для слабовидящих с инструкциями по открытию. Опция появится на всех устройствах с датчиком LiDAR.

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Разработчики расширят доступность Apple Watch Series 6 и Apple Watch Series 7. Их можно будет соединить с iPhone посредством AirPlay и управлять умными часами не только голосом, но и, например, движением головы или специальными жестами.

Новые функции выйдут с предстоящими обновлениями прошивок для устройств до конца года. Подробная демонстрация новых возможностей может произойти на презентации iOS 16 на WWDC 2022 6 июня.