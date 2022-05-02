Poco представила свои первые умные часы Poco Watch с 1,6-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 360320 пикселей, GPS и автономностью до двух недель.

Корпус выполнен из легкого пластика, часы весят всего 31 грамм, сообщили на официальной презентации Poco. Уровень влагозащиты слабоват — всего 5 АТМ, таким образом, часы нельзя погружать под воду и лучше снимать перед душем.

Смарт-часы Poco Watch оснащены датчиками GPS, что позволяет использовать их на тренировках без смартфона, встроенных режимов у часов более ста. При подключении к телефону данные о маршрутах, пульсе и уровне кислорода будут синхронизированы с фирменным приложением.

Автономность средняя — на одном заряде часы могут проработать до двух недель, но при использовании «на полную» с датчиками GPS, контролем сна, пульса и уровня кислорода, срок службы сократится до 7-10 дней.

Смарт-часы Poco Watch поступили в продажу на Aliexpress и Amazon 28 апреля. Средняя стоимость новинки 80 евро (около 6,5 тысячи рублей).