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Poco представила свои первые умные часы

Источник:
Sibnet.ru
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Смарт-часы Poco Watch
Фото: Poco

Poco представила свои первые умные часы Poco Watch с 1,6-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 360320 пикселей, GPS и автономностью до двух недель.

Корпус выполнен из легкого пластика, часы весят всего 31 грамм, сообщили на официальной презентации Poco. Уровень влагозащиты слабоват — всего 5 АТМ, таким образом, часы нельзя погружать под воду и лучше снимать перед душем.

Смарт-часы Poco Watch оснащены датчиками GPS, что позволяет использовать их на тренировках без смартфона, встроенных режимов у часов более ста. При подключении к телефону данные о маршрутах, пульсе и уровне кислорода будут синхронизированы с фирменным приложением.

Автономность средняя — на одном заряде часы могут проработать до двух недель, но при использовании «на полную» с датчиками GPS, контролем сна, пульса и уровня кислорода, срок службы сократится до 7-10 дней. 

Смарт-часы Poco Watch поступили в продажу на Aliexpress и Amazon 28 апреля. Средняя стоимость новинки 80 евро (около 6,5 тысячи рублей).

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Топ комментариев

Disobedient

Да это он так написал по своему раболепию. Угодник подхалим выражает преданность начальству. Показывает...

VALGOR

Ох и тяжко придётся простым немцам с таким правительством.... Не пора ли, на немецкий майдан???

slavaynin

Будут сидеть и дуться как мышь на крупу)

karuto

Не глупее, но когда уровень жизни падает, а подачек от США нет, надо задуматься.