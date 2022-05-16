НАВЕРХ
Актуальная тема
Туризм в Сибири
Актуальная тема
Туризм в Сибири
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Фотограф нашел красноярские пейзажи из «Дюны»

Источник:
Sibnet.ru
585 0

Удивительные виды открылись после обмеления Красноярского моря. Фотограф сравнил пейзажи с кадрами из оскароносного фильма «Дюна».

«Планировали посетить большую песочницу, но попали на планету Арракис. Красноярское водохранилище сильно обмелело в районе пляжей "Потрошилово". Редкая возможность насладиться пустынным ландшафтом и провести необычную фотосессию», — написал на своей странице в «ВКонтакте» Андрей Зайченко.

Фильм снят по бестселлеру «Дюна» Фрэнка Герберта. По сюжету Дюна, она же планета Арракис — огромная пустыня, где нет ничего кроме песка и фантастических чудовищ. Завораживающие пустынные виды сняты в основном в Иордании и в Абу-Даби, при этом уникальным способом скомбинированы аналоговый способ съемки и цифровая обработка.

Красноярское водохранилище располагается на юге края. По объему занимает второе место в России после Братского водохранилища. Образовано в 1960—1970 годах при строительстве плотины Красноярской ГЭС, простирается с юга на север в долине реки Енисей — от столицы Республики Хакасии Абакана. 


Тема: Туризм в Сибири
Туристы смогут подняться сразу на пять горных вершин Алтая
Туристы выбрали на майские праздники Листвянку и Сочи
Поток туристов на зимний Байкал вырос в этом году в 1,5 раза
Байкальского омуля разрешат ловить на удочку
смотреть все
Сибирь #Красноярск #Туризм #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Сериал «Ваша честь»: судья преступает черту
15.05.2022 10:27
info.sibnet.ru
Фильмы по литературе: лучшее воплощение книг в кино
05.05.2022 01:01
info.sibnet.ru
Главный цвет года: Very Peri в одежде, аксессуарах и макияже
17.02.2022 21:18
info.sibnet.ru
Сериал на замену: русские адаптации западных проектов
12.05.2022 22:20
Самое популярное
Банкам посоветовали использовать западный курс рубля
Новый драйвер AMD резко повысил производительность игр
Песков оценил вероятность введения военного положения
Германия начала платить за российский газ рублями
Обсуждение (0)
Картина дня
Кадыров призвал Эрдогана не спасать «безбожников» с Украины
Производство автомобилей «Москвич» возродят
Немецкий генерал предостерег Киев от недооценки армии России
Составлен портрет пьяного водителя
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

cronus1

А кто вообще помнит эти "евровидения"? Вы чрезмерно самонадеянны , чтобы так пафосно говорить аж про...

Uynachalnica

Про корону вспомнили, к чему бы это?!

D762

Тебе ли не знать про похмелье!

mosquito__2010

Воспитали за 8 лет пронацистский совершенно тоталитарный режим затыкающий рты свободным СМИ и убивающий...