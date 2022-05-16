Фотограф нашел красноярские пейзажи из «Дюны»

Удивительные виды открылись после обмеления Красноярского моря. Фотограф сравнил пейзажи с кадрами из оскароносного фильма «Дюна».
«Планировали посетить большую песочницу, но попали на планету Арракис. Красноярское водохранилище сильно обмелело в районе пляжей "Потрошилово". Редкая возможность насладиться пустынным ландшафтом и провести необычную фотосессию», — написал на своей странице в «ВКонтакте» Андрей Зайченко.
Фильм снят по бестселлеру «Дюна» Фрэнка Герберта. По сюжету Дюна, она же планета Арракис — огромная пустыня, где нет ничего кроме песка и фантастических чудовищ. Завораживающие пустынные виды сняты в основном в Иордании и в Абу-Даби, при этом уникальным способом скомбинированы аналоговый способ съемки и цифровая обработка.
Красноярское водохранилище располагается на юге края. По объему занимает второе место в России после Братского водохранилища. Образовано в 1960—1970 годах при строительстве плотины Красноярской ГЭС, простирается с юга на север в долине реки Енисей — от столицы Республики Хакасии Абакана.
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