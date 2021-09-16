Фильм «Дюна»: каким получился главный блокбастер года

Фантастический блокбастер «Дюна» по роману Фрэнка Герберта вышел в российский прокат. Дорогая и пафосная экранизация от самого талантливого режиссера новой волны Дени Вильнева задолго до старта стала самым ожидаемым кинособытием года. Удалось ли новинке оправдать ожидания фанатов и заявить права на неформальное звание лучшего фильма 2021 года?

Сюжет: космическая сага

Сюжет «Дюны» вращается вокруг Дома Атрейдесов — одной из нескольких династических фракций, которые существуют под властью феодальной космической империи. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) получает право на пустынную и планету Арракис, также называемую Дюна, до этого принадлежавшую жестокому Дому Харконнен.

Фото: © кадр из фильма

Несмотря на пустынность и практически полное отсутствие воды, на планете добывают самое ценное в Галактике вещество — «пряность». Дюну также населяют гигантские песчаные черви, которые непосредственно связаны с существованием пряности. Кроме этого, в пустыне обитают племена фрименов — эти люди научились выживать в невероятно суровых условиях.

Герцог Лето предчувствует, что его назначение — ловушка. Несмотря на это, он прилетает на Арракис вместе с наложницей Джессикой (Ребекка Фергюсон) и сыном — Полом Атрейдесом (Тимоти Шаламе). Барон Владимир Харконнен тем временем тщательно готовит переворот, заручившись поддержкой Императора, который хочет ослабить оба могущественных Дома.

В свою очередь, Пол Атрейдес постоянно видит во сне загадочную девушку из племени фрименов Чани (Зендея), которая намекает ему, что судьба Арракиса зависит только от него. А мистический орден Бене Гессерит строит на юного наследника герцога собственные планы — ведь он может оказаться Мессией этого мира.

Съемки: вызов и величие

После нескольких провальных попыток «Дюну» стали называть произведением, которое невозможно экранизировать. Отчаяние режиссеров легко объяснимо — изданная в 1965 году толстенная книга Фрэнка Герберта считается одним из главных научно-фантастических романов XX века и до сих пор поражает количеством смысла, событий и героев.

Снять фильм по «Дюне» сначала пытался режиссер Алехандро Ходоровски, предложивший уместить события романа в 14 часов экранного времени, а затем Дэвид Линч в 1984 году, который позже признал свою картину самой неудачной в карьере. Провальным вышел и короткий сериал Джона Харрисона, снятый по книге в 2000 году.

Фото: © кадр из фильма

Наконец, в 2016 году стартовала подготовка к новой экранизации — компания Legendary Pictures провела предварительные переговоры с Дени Вильневом. В марте 2018 года стало ясно, что адаптация романа потребует двух фильмов. Увы, вышедший на экраны фильм — лишь половина культового романа, поэтому фанатам «Дюны» в любом случае придется ждать второй части.

Вильнев придумал сценарий «Дюны» вместе со сценаристом «Форреста Гампа» Эриком Ротом, а также с автором «Доктора Стрэнджа» Джоном Спэйтсом. Музыку написал самый известный кинокомпозитор современности Ханс Циммер. Что касается состава актеров, то он впечатляет — второстепенных героев играют Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем.

Оценки: достойная работа

На сайте Rotten Tomatoes у «Дюны» высокие 88% свежести, на IMDb на момент написания этих строк 8,7 баллов, Metacritic радует вполне пристойными 75%, портал «Критиканство» выставил 74%. Критики единодушны — Вильнев проделал титаническую работу, знаменитый роман впервые удалось экранизировать достойно.

Фото: © кадр из фильма

Критик Антон Долин отмечает, что «Дюна» вызывает чувство «инстинктивной подавленности и восторга», а еще «твердое осознание непостижимости вселенной», которое посещает любого из нас в минуты столкновения с чем-то невероятным. По его словам, испытать подобное в кино удается редко.

Эксперт Дарья Серебряная полагает, что «Дюна» отличается от современных диснеевских «Звездных войн» в лучшую сторону. Кроме этого, Вильневу удалось перенести в блокбастер свой фирменный стиль с размеренным ритмом повествования, который современные высокобюджетные фильмы практически утратили.

Премьера в России: 16 сентября 2021 года

Страна: США, Legendary Pictures, Warner Bros

Жанр: научная фантастика

Режиссер: Дени Вильнев

Актеры: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста

Продолжительность: 155 минут

Возраст: 12+

Стоит ли смотреть

«Дюна» — будто длинный сон Дени Вильнева или его мечта, воплощенная в реальность. Экранизация действительно удалась, режиссер дотошно подошел к переложению сюжета культовой книги на киноэкран, одновременно наполнив происходящее на экране невероятной визуальной красотой.

Решение разделить «Дюну» на два фильма — самое важное для франшизы, у него есть плюсы и минусы. С одной стороны, Вильнев сразу понял, что экранизировать необъятную книгу можно только в формате дилогии. Если бы он согласился ужать происходящее в одну картину, то многие сюжетные линии неизбежно пришлось бы убирать.

С другой стороны, первая часть «Дюны» фактически оказалась фильмом без концовки. Вильнев добросовестно погружает зрителей в новый фантастический мир и знакомит с героями, за два с половиной часа они начинают понимать суть истории, после чего хронометраж заканчивается, оставляя фанатов ждать второго фильма.

Фото: © кадр из фильма

Визуально картина Вильнева вызывает подлинный трепет, сопоставимый с чувствами после просмотра «Властелина колец» или «Лоуренса Аравийского». Но «Дюна» более изысканная по картинке, хотя некоторым может показаться скучноватой из-за фирменной неторопливости режиссера.

Режиссер грамотно подошел к раскрытию основных героев саги, хотя основное действие фильма разворачивается только спустя 90 минут после красочной экспозиции. Но это — только начало истории, поэтому главные эмоции Вильнев припас на сиквел. К сожалению, в случае прокатного провала «Дюны» зрители рискуют остаться без продолжения величественной саги.

Но даже если отказ от съемок второй части станет реальностью, Вильнев уже подтвердил свой выдающийся статус — ему удалось качественно перенести на экран сложнейшую книгу, у которой миллионы фанатов по всему миру. Фанаты романа точно останутся довольны, а зрители-неофиты наверняка захотят его прочесть. Наша оценка — девять баллов из десяти. Ждем продолжения.