Sony представила новые флагманские наушники

Sony представила новые наушники WH-1000XM5 с двумя процессорами для шумоподавления, улучшенным голосовым вызовом и более плотным сбалансированным звучанием.

Наушники выполнены в непривычном для Sony дизайне с тонким оголовьем и широкими амбушюрами. Несмотря на увеличенный размер, динамики стали меньше — 30 мм вместо привычных для производителя 40 мм. Это способствовало улучшению звука на средних и низких частотах, сообщается в обзоре The Verge.

Наушники имеют два режима шумоподавления: активный ANC, защищающий от 85-100% внешних звуков, и Ambient, умеющий фильтровать шумы и пропускать голоса людей, что удобно в общественном транспорте или, например, в аэропорту. За корректность их работы отвечают два процессора.

Режимы шумоподавления переключаются специальной кнопкой, остальные элементы управления сенсорные — смахиванием и касанием боковых поверхностей наушников можно принимать звонки, регулировать громкость и переключать песни.

Новых функций, по сравнению с предшественниками, наушники не получили, но исправляют их недочеты. Благодаря использованию четырех микрофонов, улучшилось качество голосовых звонков. Изменения в динамиках сделали более чистыми басы, а дополнительный процессор способствовал лучшему шумоподавлению.

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По данным портала Best Buy, наушники поступят в продажу 20 мая. Цена Sony WH-1000XM5 составит 399,99 доллара.