НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Sony представила новые флагманские наушники

Источник:
Sibnet.ru
140 0
Наушники Sony WH-1000XM5
Фото: Sony

Sony представила новые наушники WH-1000XM5 с двумя процессорами для шумоподавления, улучшенным голосовым вызовом и более плотным сбалансированным звучанием.

Наушники выполнены в непривычном для Sony дизайне с тонким оголовьем и широкими амбушюрами. Несмотря на увеличенный размер, динамики стали меньше — 30 мм вместо привычных для производителя 40 мм. Это способствовало улучшению звука на средних и низких частотах, сообщается в обзоре The Verge.

Наушники имеют два режима шумоподавления: активный ANC, защищающий от 85-100% внешних звуков, и Ambient, умеющий фильтровать шумы и пропускать голоса людей, что удобно в общественном транспорте или, например, в аэропорту. За корректность их работы отвечают два процессора.

Режимы шумоподавления переключаются специальной кнопкой, остальные элементы управления сенсорные — смахиванием и касанием боковых поверхностей наушников можно принимать звонки, регулировать громкость и переключать песни.

Новых функций, по сравнению с предшественниками, наушники не получили, но исправляют их недочеты. Благодаря использованию четырех микрофонов, улучшилось качество голосовых звонков. Изменения в динамиках сделали более чистыми басы, а дополнительный процессор способствовал лучшему шумоподавлению.

Google Pay заменят новым приложением

По данным портала Best Buy, наушники поступят в продажу 20 мая. Цена Sony WH-1000XM5 составит 399,99 доллара.

Еще по теме
Apple после 20 лет производства прекратила выпуск iPod
Microsoft разработает устройство для облачного гейминга
Xiaomi запустила производство браслетов Mi Band 7
Как подобрать универсальный пульт к телевизору
смотреть все
Хайтек #Гаджеты
Как сделать
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
20.04.22, 11:14
5730
0
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
Как установить актуальное приложение «Сбербанк Онлайн» на смартфон и сохранит ли программа работоспособность?
13.04.22, 22:23
6888
5
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
5570
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
6782
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
8512
0
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
6360
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
6786
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
11583
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
10174
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
14013
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Великобритания ударила по российскому экспорту
Новосибирского депутата арестовали за «Бессмертный полк»
Определились первые финалисты Евровидения-2022
Экономист дал совет россиянам с долларами
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Наверное для ознакомления интересующися. Не все же как ты на себе зациклены...

_ASUS__

69-у только не рассказывайте ... а то он и так насливался за неделю последнюю напозорился бедолага да...

Alhazred

Он после очередного подрыва дупы выходит на орбиту и потом несколько дней его не видно.)))

Удавиков

на зло нам не стали сами себе отмораживать уши