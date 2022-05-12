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Google Pay заменят новым приложением

Источник:
Sibnet.ru
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бесконтактная оплата Gpay
Фото: Clay Banks / Unsplash License

Google анонсировал Wallet как замену Google Pay. Это приложение, совмещающее функции платежного сервиса и хранилища дисконтных карт, билетов, посадочных талонов и документов.

Во время ежегодной конференции для разработчиков Google I/O представитель компании заявил, что в будущем Wallet заменит Google Pay, а его функционал будет расширен. Например, в приложении можно будет хранить удостоверение личности и пропуска.

В течение недели Google Wallet начнет распространяться по 40 странам. Конкретный список государств представители Google не огласили. Пока неизвестно, будет ли доступен новый сервис в России.

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Google Wallet дублирует возможности Apple Wallet — аналогичного приложения для iOS, позволяющего платить, хранить дисконтные и банковские карты, билеты и практически любые документы, вплоть до сертификатов вакцинации.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Какое такое военное положение при спецоперации?

лачинов

По всем рыночным канонам должно последовать снижение цен, но в нашем случае скорее сократят выпуск.

_ASUS__

тем не менее передают некоторые данные для убийства граждан рф преступному режиму который сами же привели...

Alhazred

Он после очередного подрыва дупы выходит на орбиту и потом несколько дней его не видно.)))