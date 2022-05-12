Google Pay заменят новым приложением

Google анонсировал Wallet как замену Google Pay. Это приложение, совмещающее функции платежного сервиса и хранилища дисконтных карт, билетов, посадочных талонов и документов.

Во время ежегодной конференции для разработчиков Google I/O представитель компании заявил, что в будущем Wallet заменит Google Pay, а его функционал будет расширен. Например, в приложении можно будет хранить удостоверение личности и пропуска.

В течение недели Google Wallet начнет распространяться по 40 странам. Конкретный список государств представители Google не огласили. Пока неизвестно, будет ли доступен новый сервис в России.

Как работает Samsung Pay

Google Wallet дублирует возможности Apple Wallet — аналогичного приложения для iOS, позволяющего платить, хранить дисконтные и банковские карты, билеты и практически любые документы, вплоть до сертификатов вакцинации.