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Платить смартфоном можно: как работает Samsung Pay

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Многие привыкли оплачивать покупки смартфоном, не внимая карту из кошелька — это быстро и удобно. Но из-за санкций международные платежные системы Google Pay и Apple Pay приостановили работу в России, а Mir Pay работает только с картами «Мир». Но альтернатива есть — в первую очередь, это платежный сервис Samsung Pay, доступный для владельцев смартфонов этой южнокорейской компании.

Наличие Samsung Pay превращает смартфон в электронный бумажник — благодаря этой функции можно не носить с собой банковские и скидочные карты магазинов, добавить их в приложение и просто подносить мобильник к терминалу для оплаты.

Что работает и не работает в Samsung Pay 

Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает работу в России, сообщается на официальном сайте сервиса. Таким образом, южнокорейская компания отказалась присоединяться к западным санкциям.

Платежный сервис поддерживает две основные функции. Во-первых, им можно оплачивать покупки в обычном магазине, когда смартфон используется вместо бесконтактной платежной карты. Во-вторых, через Samsung Pay можно оплачивать онлайн-покупки — можно не вводить данные карты, а просто выбрать ее из списка и проводить оплату.

Однако часть операций может быть недоступна для российских пользователей. Так, в настоящее могут работать с ошибками:

— Платежи и денежные переводы с помощью Samsung Pay картами MasterCard и Visa российских банков;
— Выпуск новых билетов транспортной виртуальной карты «Тройка».

При этом, по заверению Samsung, билеты виртуальной «Тройки», ранее выпущенные и уже добавленные в Samsung Pay, продолжат работать. 

Платежи по картам «Мир» работают в Samsung Pay без ограничений, список поддерживаемых банков можно посмотреть на сайте компании.

Как работает оплата смартфоном

Если в мобильнике есть чип NFC, платежная система работает с любым терминалом, поддерживающим технологию радиосвязи ближнего действия NFC (Near Field Communication).

Пользователь привязывает банковскую карту к платежному сервису в смартфоне, ее данные сохраняются в зашифрованном виде. При оплате чип NFC в смартфоне связывается с бесконтактным модулем в терминале оплаты, передавая зашифрованные сведения.

После этого данные расшифровываются, сервис связывает банк владельца терминала с банком, который выпустил карту, происходит оплата. Наличие интернета на смартфоне для платежа необязательно — достаточно, чтобы выход в Сеть имел только терминал.

В отличие от конкурентов, Samsung Pay умеет имитировать магнитную полосу карты благодаря собственной технологии Magnetic Secure Transmission. Таким образом, с помощью сервиса можно рассчитаться через устаревшие терминалы, которые не поддерживают бесконтактную оплату.

Система безопасна — данные карты не хранятся на устройстве и серверах Samsung. Вместо реального номера карты при оплате используется специальный цифровой код, созданный случайным образом — токен.

Как начать пользоваться Samsung Pay

Сначала нужно убедиться, что смартфон поддерживает технологию NFC. После этого найти в меню приложение Samsung Pay и запустить его. Если приложения на устройстве нет, следует установить программу из Galaxy Store.

Затем войти в приложение с учетной записью Samsung Account. На следующем этапе нужно настроить способ подтверждения операций — по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду.

На одно устройство в Samsung Pay можно добавить до десяти платежных банковских карт

В финале потребуется добавить банковскую карту — можно ввести все данные вручную или отсканировать ее с помощью камеры смартфона. Бесконтактные карты можно также добавить, нажав «Добавить по NFC» и приложив ее к задней панели устройства.

В Samsung Pay можно добавить клубные карты со штрихкодом. Для этого найти в главном меню «Клубные карты» и нажать «Добавить». Затем выбрать из списка необходимую карту, отсканировать ее штрихкод либо ввести данные вручную


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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

kygear

Не получится..Так как в ООН нет границ между территориями.А украина это одуревшая на нацизме провинция...

Fazar

Вот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?
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