Карты Google помогут ощутить атмосферу места

Google Maps внедрит Immersive mode (режим погружения). Он позволит рассмотреть детальную компьютерную модель локации перед ее посещением.

На презентации Google I/O анонсирован режим погружения для Google Maps. Он предоставляет пользователям карт доступ к цифровой модели пространства, созданной искусственным интеллектом на основе данных аэрофотосъемки.

Новый режим очень похож на большие панорамные сцены кино. При просмотре цифровой модели местности на нее накладывается полезная информация и отметки сервиса Google Maps.

Представители Google считают, что новый режим позволит прочувствовать атмосферу места перед его посещением, это полезно при бронировании номеров в гостиницах или прокладке туристического маршрута.

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