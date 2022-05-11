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Microsoft разработает устройство для облачного гейминга

Источник:
Sibnet.ru
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Консоль Xbox One S
Фото: Louis-Philippe Poitras / Unsplash License

Microsoft разработает устройство для потоковой передачи игр. Его можно будет подключить к телевизору и получить доступ к играм Xbox Game Pass Ultimate из облака, без необходимости скачивания и установки.

В рамках инициативы Xbox Everywhere Microsoft выпустит новый телевизионный гаджет в течение 12 месяцев, сообщил инсайдер и игровой журналист Джефф Грабб на портале VentureBeat

Новинка, вероятно, будет похожа на портативные ТВ-приставки, такие как Amazon First Stick или Xiaomi Mi Ем Stick. Подключаться через порт HDMI телевизора, запитываться от USB и получать доступ в сеть по Wi-Fi. 

Грабб сообщает, что устройство Xbox позволит получить доступ к кино и телевизионным сервисам в дополнение к библиотеке игр через Xbox Game Pass Ultimate. Это сделает его бюджетной альтернативой консолям Xbox или даже игровому ПК.

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В рамках инициативы Xbox Everywhere Microsoft стремится сделать доступ к своим игровым сервисам максимально простым и доступным для широкого круга пользователей. 

Например, пользователям смарт-ТВ Samsung пообещали доступ к потоковым сервисам Xbox без  дополнительных устройств.


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