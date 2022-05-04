Выпущен необычный «одноразовый» твердотельный накопитель

Компания Verbatim представила твердотельный накопитель, который решает проблему случайного удаления информации. Внешний SSD SWOVA128G фактически представляет собой аналог некогда популярного оптического диска DVD-R, данные на него можно записать только один раз

Емкость накопителя составляет 128 ГБ флеш-памяти NAND. Новинка способна хранить записанные данные в течение десяти лет, записать их можно только в Windows 10 или Windows 11, сообщается в официальном блоге производителя.

Запись осуществляется через какое-то фирменное программное обеспечение. Считать записанные данные можно практически в любой операционной системе — MacOS, ChromeOS, iOS, Android, Windows 8.1, Windows 10 или Windows 11.

Производитель преподносит устройство как решение, полностью исключающее случайное удаление или перезапись файлов, а также как вариант для резервного копирования данных.