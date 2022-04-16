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Xiaomi выпустила самый обычный термос

Источник:
Sibnet.ru
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Термокружка Xiaomi Mini Thermos Flask
Фото: © Xiaomi

Xiaomi выпустила мини-термос Xiaomi Mini Thermos Flask. Термокружка объемом 500 мл не обладает смарт-функциями и стоит 17 долларов. Основным его преимуществом производитель назвал долговечность.

Mini Thermos Flask может поддерживать температуру горячих напитков выше +40 градусов по Цельсию и холодных не выше +18 градусов в течение 6 часов, сообщает Gizmochina. Кружка выполнена в лаконичном сером дизайне с яркой надписью на китайском «Я фанат Xiaomi».

Стенки термоса сделаны из высококачественной нержавеющей стали. Этот металл химически нейтрален и не вступает в реакцию ни с какими напитками, что делает кружку долговечной и простой в мытье. Производитель утверждает, что при изготовлении использована особая технология пайки, исключающая протечки.

Термокружка не интегрируется в систему умного дома, не подключается к смартфону или другим устройствам и не имеет никаких самостоятельных смарт-функций. Это обычный аксессуар для поклонников продукции Xiaomi.

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Топ комментариев

Nik3316

где ты правду увидел блаженный?))

mosquito__2010

Верить главхохлу всё равно что верить в лохнесское чудовище.

krasprol

В России как- "один с сошкой- семеро с ложкой" Комитеты-подкомитеты,управления,тресты,фонды и т.д.и т.п.......

pvabaley

Думаю вообще нет смысла его обсуждать , ему хватает, доход президента не в материальной ценности......