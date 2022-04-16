Xiaomi выпустила мини-термос Xiaomi Mini Thermos Flask. Термокружка объемом 500 мл не обладает смарт-функциями и стоит 17 долларов. Основным его преимуществом производитель назвал долговечность.

Mini Thermos Flask может поддерживать температуру горячих напитков выше +40 градусов по Цельсию и холодных не выше +18 градусов в течение 6 часов, сообщает Gizmochina. Кружка выполнена в лаконичном сером дизайне с яркой надписью на китайском «Я фанат Xiaomi».

Стенки термоса сделаны из высококачественной нержавеющей стали. Этот металл химически нейтрален и не вступает в реакцию ни с какими напитками, что делает кружку долговечной и простой в мытье. Производитель утверждает, что при изготовлении использована особая технология пайки, исключающая протечки.

Термокружка не интегрируется в систему умного дома, не подключается к смартфону или другим устройствам и не имеет никаких самостоятельных смарт-функций. Это обычный аксессуар для поклонников продукции Xiaomi.

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