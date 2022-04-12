Найден способ разблокировать Apple Pay в России

Энтузиаст нашел способ снова расплачиваться через Apple Pay в России, вернув в платежный сервис данные карт через приложение «Найти iPhone». Но оплата возможна только привязанными до блокировки картами «Мир».

Способ обнаружил пользователь портала Iphones.ru под ником Georgiy Krasko. Чтобы вернуть Apple Pay, нужно авторизоваться на сервисе Apple «Найти iPhone» (предназначенное для поиска утерянного смартфона) под своим Apple ID, перейти в «Устройства», выбрать iPhone и перевести его в режим пропажи. Номер для связи и сообщение указывать не требуется.

Спустя 10 секунд смартфон заблокируется. После этого на сайте «Найти iPhone» его нужно разблокировать, пройти двухэтапную аутентификацию и через некоторое время смартфон сам восстановит данные о картах в Apple Pay из резервной копии. Пользователь получит соответствующее уведомление.

Способ работает не для всех карт. Расплатиться на территории России можно только привязанными ранее картами «Мир» большинства банков, привязка новых карт недоступна.