НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Realme представила компактный бюджетный планшет

Источник:
Sibnet.ru
316 0
компактный планшет realme Pad Mini
Фото: © realme

Realme представила недорогой компактный планшет Pad Mini с быстрой зарядкой и поддержкой сетей LTE. При сравнительно низкой цене он обладает характеристиками устройств среднего сегмента.

Бюджетный Pad Mini работает на базе восьмиядерного процессора Unisoc T616 с графическим модулем Mali-G57 MP1. В совокупности они позволяют использовать планшет не только для просмотра видео, но и для игр.

Корпус выполнен из алюминия. Дисплей скромный — диагональ 8,7 дюйма, разрешение 1340800 пикселей. Имеются основная и фронтальная камеры по 8 и 5 мегапикселей соответственно. Планшет оснащен модулями Wi-Fi и Bluetooth и имеет классические для Android-устройств разъемы USB-С и Mini Jack 3.5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕXiaomi оправдала замедление смартфонов

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6800 мАч. 

Pad Mini поддерживает быструю зарядку на 18 ватт и имеет функцию обратной проводной зарядки, что позволяет использовать планшет в качестве power bank небольшой емкости.

Дебютировал Pad Mini на Филиппинах. Планшет представлен в двух вариантах сочетания оперативной и флеш-памяти: 3/32 Гб стоимостью 195 долларов и 4/64 Гб за 235 долларов.

Realme — это прямой конкурент Redmi, дочерней организации Xiaomi. Продукция компании широко представлена на российском рынке, что делает вероятность появления новинки в России довольно высокой.

Еще по теме
Детектор Bluetooth‑трекеров разработают для Android
Xiaomi представила умный дверной звонок
Dyson выпустил наушники с очистителем воздуха
Запасов товаров Apple и Samsung хватит на два‑три месяца
смотреть все
Хайтек #Гаджеты
Как сделать
Как создать невидимую папку в Windows
30.03.22, 02:47
3627
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
5291
0
Как навсегда отключить обновления Windows
Простой способ полностью запретить операционной системе запускать обновление через перенастройку прав пользователей
23.03.22, 14:16
4004
3
Как перенести данные с «Google Диска» на «Яндекс.Диск»
Экспорт данных Google Диска может потребоваться в связи с невозможностью продления подписки на сервис
21.03.22, 10:18
1965
0
Как вернуть поиск «Яндекс» в Firefox
Простой способ вернуть поиск «Яндекса» в браузер Mozilla Firefox без использования сторонних расширений и программ
15.03.22, 16:01
6349
1
Как выбрать
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
02.03.22, 20:16
8226
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
7455
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
10796
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
11572
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
9660
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Бабушка помогла перейти дорогу роботу-курьеру «Яндекса»
Бузова стала лицом туалетной бумаги
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

nifnif

патриотизм это любовь к родине. есть такая фигня - я родину люблю, а государство - нет. так вот это лживый...

todi66

А кто-нибудь предлагал в 1939 - 1945, что Бетховен, Бах, Моцарт, Лист и др. деятели культуры должны исчезнуть...

krasprol

Детям оставьте детство,не выжигайте мозги пропагандой. Достаточно того, что из зомбоящика 24 часа в сутки...

лачинов

... так же опасны как демократы с ядерным оружием.