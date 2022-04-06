Realme представила компактный бюджетный планшет

Realme представила недорогой компактный планшет Pad Mini с быстрой зарядкой и поддержкой сетей LTE. При сравнительно низкой цене он обладает характеристиками устройств среднего сегмента.

Бюджетный Pad Mini работает на базе восьмиядерного процессора Unisoc T616 с графическим модулем Mali-G57 MP1. В совокупности они позволяют использовать планшет не только для просмотра видео, но и для игр.

Корпус выполнен из алюминия. Дисплей скромный — диагональ 8,7 дюйма, разрешение 1340800 пикселей. Имеются основная и фронтальная камеры по 8 и 5 мегапикселей соответственно. Планшет оснащен модулями Wi-Fi и Bluetooth и имеет классические для Android-устройств разъемы USB-С и Mini Jack 3.5.

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За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6800 мАч.

Pad Mini поддерживает быструю зарядку на 18 ватт и имеет функцию обратной проводной зарядки, что позволяет использовать планшет в качестве power bank небольшой емкости.

Дебютировал Pad Mini на Филиппинах. Планшет представлен в двух вариантах сочетания оперативной и флеш-памяти: 3/32 Гб стоимостью 195 долларов и 4/64 Гб за 235 долларов.

Realme — это прямой конкурент Redmi, дочерней организации Xiaomi. Продукция компании широко представлена на российском рынке, что делает вероятность появления новинки в России довольно высокой.