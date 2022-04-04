Xiaomi объяснила замедление работы смартфонов

Компания Xiaomi признала замедление смартфонов в ресурсоемких приложениях, объяснив это «стратегий управления температурой» для регулировки энергопотребления и производительности.

Ранее эксперт Джон Пул, соучредитель Primate Labs и создатель Geekbench, обнаружил, что результаты Xiaomi Mi 11 заметно ниже в измененной версии программы Geekbench, которая используется для бенчмаркинга центрального процессора.

Для тестирования специалист переименовал Geekbench, заставив смартфон думать, что вместо бенчмарка он запускает популярные игры. Оказалось, что после этого результаты в однопоточном режиме снизились на 30%, а в многопоточном режиме — на 16%.

«Xiaomi применяет стратегии управления температурой, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие с продуктом, особенно с ресурсоемкими приложениями, которые часто используются в течение длительного периода времени», — говорится в официальном ответе компании.

Производитель уточнил, что на устройствах используется три режима производительности, это позволяет пользователям настраивать баланс между производительностью и эффективностью.



При этом на системном уровне оптимизации учитывают множество факторов, которые включают энергопотребление, производительность и тепловую нагрузку.