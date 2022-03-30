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«ВКонтакте» получил функцию экономии трафика

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон и планшет с логотипами «ВКонтакте»
Фото: © vk.com

«ВКонтакте» получил новую функцию плеера, позволяющую экономить трафик и заряд аккумулятора. Новый режим можно включить в настройках проигрывателя. После активации максимальное разрешение роликов не будет превышать 480р, сообщает пресс-служба соцсети.

«Когда количество гигабайтов в тарифном плане ограничено, можно включить режим экономии данных и не беспокоиться, что доступ к интернету пропадёт. Идею функции нам подсказали сами зрители: мы внимательно следим за запросами аудитории и оперативно реагируем на них», — рассказал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Режим экономии активируется в настройках плеера «ВКонтакте» или «VK Видео», он автоматически настраивает качество роликов в ленте, стримах и на страницах пользователей и групп в зависимости от качества соединения, но максимальное разрешение не будет превышать 480р. 

Это позволяет существенно сократить расход трафика и заряд батареи. Например, 15-минутный ролик в разрешении Full HD (1080р) «весит» около 550 Мб, а в разрешении 480р — 130 Мб. На загрузку и воспроизведение файла меньшего объема устройство затратит в полтора раза меньше энергии.

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Настройка индивидуальна для каждого устройства и не привязана к аккаунту пользователя. При активации на смартфоне, настройки домашнего ПК или нового приложения для Smart TV  останутся неизменными.

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