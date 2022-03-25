НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Приложение «VK Видео» вышло для Smart TV

Источник:
Sibnet.ru
440 0

Приложение «VK Видео» для телевизоров появилось в маркетплейсах Samsung, LG и Android TV. В его коллекции видеоролики, ТВ-шоу, игры, фильмы и сериалы.

«Мы анонсировали отдельное приложение для Smart TV еще на презентации нашей платформы осенью 2021 года и теперь наконец готовы показать его всем пользователям. Это наш ответ на запрос аудитории: все больше людей предпочитают смотреть контент на большом экране», — сообщила генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова в блоге соцсети.

Плеер «VK Видео» автоматически подстраивает качество ролика под возможности интернета на устройстве, делая просмотр максимально комфортным. Он поддерживает видео в разрешении Full HD и 4К.

Контент в проигрывателе разделен по категориям «Фильмы и сериалы», «ТВшоу», «Детям», «Видеоигры». Пользовательские ролики можно просмотреть в списках и специальных подборках. 

Через некоторое время использования активируется система рекомендаций, предлагающая к просмотру контент на основе интересов.

Обязательной регистрации «VK Видео» не требует, но для полного доступа к возможностям платформы рекомендуется авторизоваться через «ВКонтакте». Сделать это можно без ввода учетных данных, отсканировав QR-код в приложении на смартфоне.

Xiaomi выпустила обновленную «умную» ТВприставку
Еще по теме
Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны
Веб‑версия WhatsApp сможет работать без смартфона
Google добавил новую боковую панель в Chrome
Секретное послание нашли в Windows
смотреть все
Хайтек #Софт #Техника
Как сделать
Как навсегда отключить обновления Windows
23.03.22, 14:16
2451
3
Как перенести данные с «Google Диска» на «Яндекс.Диск»
Экспорт данных Google Диска может потребоваться в связи с невозможностью продления подписки на сервис
21.03.22, 10:18
610
0
Как вернуть поиск «Яндекс» в Firefox
Простой способ вернуть поиск «Яндекса» в браузер Mozilla Firefox без использования сторонних расширений и программ
15.03.22, 16:01
4993
1
Что такое гибернация в Windows 10 и как ее отключить
Этот режим очень похож на сон, а выход из него значительно быстрее обычного включения компьютера, но у него есть и минусы
13.03.22, 22:43
2929
0
Как перенести библиотеку из Spotify в Яндекс.Музыку
Некоторые пользователи Spotify всерьез задумались о переходе на Яндекс.Музыку после приостановки продления подписки Premium
11.03.22, 17:56
3312
2
Как выбрать
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
02.03.22, 20:16
6596
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
6435
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
9715
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
10312
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
8806
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

лачинов

Вы бы господин Новак объяснили почему в России цены на топливо растут . Вы же все таки местный вице-...

kygear

Значит денежек не будет за свои сказочки страшилки.