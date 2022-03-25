Приложение «VK Видео» вышло для Smart TV

Приложение «VK Видео» для телевизоров появилось в маркетплейсах Samsung, LG и Android TV. В его коллекции видеоролики, ТВ-шоу, игры, фильмы и сериалы.

«Мы анонсировали отдельное приложение для Smart TV еще на презентации нашей платформы осенью 2021 года и теперь наконец готовы показать его всем пользователям. Это наш ответ на запрос аудитории: все больше людей предпочитают смотреть контент на большом экране», — сообщила генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова в блоге соцсети.

Плеер «VK Видео» автоматически подстраивает качество ролика под возможности интернета на устройстве, делая просмотр максимально комфортным. Он поддерживает видео в разрешении Full HD и 4К.

Контент в проигрывателе разделен по категориям «Фильмы и сериалы», «ТВшоу», «Детям», «Видеоигры». Пользовательские ролики можно просмотреть в списках и специальных подборках.

Через некоторое время использования активируется система рекомендаций, предлагающая к просмотру контент на основе интересов.

Обязательной регистрации «VK Видео» не требует, но для полного доступа к возможностям платформы рекомендуется авторизоваться через «ВКонтакте». Сделать это можно без ввода учетных данных, отсканировав QR-код в приложении на смартфоне.