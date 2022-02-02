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Xiaomi выпустила обновленную «умную» ТВ‑приставку

Источник:
Sibnet.ru
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Xiaomi выпустила обновленную ТВ?приставку Xiaomi Mi TV Stick 4K
Фото: © Xiaomi

Анонсированная в середине декабря ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick 4K стала доступна для покупки на Aliexpress. Устройство способно придать любому телевизору функции Smart TV с операционной системой Android 11 и поддержкой 4К.

Обновленная Mi TV Stick 4K имеет четырехъядерный процессор ARM CortexA35, графический процессор Mali-G31 MP2. Приставка совместима с технологиями Dolby Atmos, Dolby Vision, AV1 и VP9, сообщается на странице товара на AliExpress

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Mi TV Stick 4K обновлена до Android 11, имеет 2 Гб оперативной памяти и 8 Гб постоянной. Благодаря доступу к Play Market, на приставку можно установить любое приложение из магазина Google.

Пульт не претерпел изменений. С его помощью можно получить доступ ко всем основным функциям приставки и воспользоваться голосовым помощником Google Assistant.

Для подключения Xiaomi Mi TV Stick 4K к телевизору нужно вставить устройство в HDMI порт и подключить к сети. Интернет-соединение осуществляется посредством Wi-Fi. Стоимость приставки составит от 4,7 до 6,3 тысячи рублей в зависимости от комплектации.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

лачинов

Ну да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...

jeryakob

че ж ты 20 лет помалкивал в тряпочку , принимая все это? продавал им стратегическое сырье? перекачивал...

west_nik

- Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт, совсем мёртвый будешь...
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