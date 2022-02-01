Xiaomi представила умную лампу с защитой глаз

Xiaomi представила умную лампу для чтения Midian Lightsensing Reading Lamp с автоматической подстройкой яркости и лишенную вредного для глаз синего спектра.

Лампа имеет уникальный золотисто-желтый источник света на кремниевой подложке, сообщается на официальной странице в Xiaomi Youpin. Midian Lightsensing Reading Lamp не излучает в синем спектре, а в совокупности с автоматической корректировкой яркости минимизирует вред для глаз.

В режиме светочувствительности лампа самостоятельно подстраивает интенсивность освещения в пределах комфортных для человека 500-750 люкс. Кольцевая форма обеспечивает большую площадь освещения с равномерным распределением света.

Синий свет — это компонент видимого спектра с самой короткой длиной волны. Его излучает Солнце и практически все виды ламп и экранов. Например, дисплеи смартфонов, ноутбуков и монитор компьютера.

Синий свет наравне с красным обеспечивает фотосинтез и рост растений, влияет на циркадный ритм человека — так называемые биологические час. Чрезмерное воздействие синего света может нарушить качество сна и нанести вред глазам.

Midian Light-sensing Reading Lamp на стадии сбора средств на платформе Xiaomi Youpin стоит 62 доллара (4,8 тысячи рублей). В дальнейшем цена вырастет до 125 долларов (9,7 тысячи рублей).