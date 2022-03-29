Минцифры предложило мобильным операторам отказаться от безлимитов

Миницифры порекомендовало операторам сотовых сетей отказаться от безлимитного интернета и сократить объем трафика в пакетах тарифов. Таким образом министерство рассчитывает снизить нагрузку на сеть и сделать ее более равномерной.

«В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — сообщил РБК представитель Минцифры.

Рекомендации пришли операторам в письме за подписью министра цифрового развития Максута Шадаева, копия которого есть в распоряжении издания.

В начале года некоторые операторы начали сами отказываться от безлимитов, объясняя это тем, что, согласно анализу потребления, лимитов в новых линейках тарифов достаточно для абонентом. Одновременно с этим стали расти цены, в том числе на архивные тарифы.