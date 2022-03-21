Аналог Google Pay и Apple Pay запустят в России

«Газпромбанк» разработал платежную систему GazpromPay, призванную заменить сразу два зарубежных сервиса онлайн-оплаты — Google Pay и Apple Pay. Новинка будет работать на всех смартфонах и не потребует установки.

Релиз GazpromPay состоится 22 марта 2022, сообщает CNews со ссылкой на представителей «Газпромбанка». Пользоваться системой смогут клиенты любых банков.

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После запуска вариант оплаты GazpromPay автоматически появится при покупках в интернет-магазинах. Пользователям предстоит пройти однократную регистрацию с привязкой карт и впоследствии этот метод оплаты станет доступен при совершении любых интернет-платежей.

О возможности в будущем использовать GazpromPay для бесконтактной оплаты пока не сообщается. На момент запуска это будет интернет-кошелек, позволяющий удобно оплачивать покупки в сети.