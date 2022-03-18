Российская валюта в марте побила все антирекорды, преодолев уровень в 120 рублей за доллар. Эксперты считают, что шоковый период пройден и есть основания для укрепления рубля.

В пятницу, 18 марта курс доллара снижался уже до 101,9 рубля. Российская валюта укреплялась седьмой день подряд, отыгрывая катастрофический обвал. «Геополитическая обстановка остается напряженной, вводятcя новые санкции, но российская экономика, видимо, справилась с "шоковым" этапом», — сказала «Прайм» глава отдела аналитики Accent Capital Елена Михайлова.

Симптомы выздоровления

Первые признаки нормализации функционирования финансовой системы России и стабилизации курса рубля уже проявляются. Это позволяет предположить, что валютный и денежный рынок в России будут работать нормально, отметила Михайлова.

«Поэтому можно ожидать, что курс рубля начнет формироваться на основе рыночных механизмов, как это было в последние восемь лет, и удержится в районе 100 рублей», — считает эксперт.

Тенденция к снижению курса доллара продолжится. На международном валютном рынке рубль торговался еще выше — в районе 95 рублей, уточнил управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

По его мнению, позитивной новостью стала информация о том, что американские власти разрешили Москве погасить очередной долговой платеж долларами из российских валютных резервов, замороженных Западом в рамках санкций. А это значит, что никакого дефолта России не будет.

Дефолт — это невозможность платить по долгам. Сейчас говорят о суверенном дефолте, то есть о фактическом банкротстве государства. Последний раз дефолт Россия объявляла в 1998 году, тогда рубль обесценился в три раза, обанкротилась часть банков, а люди потеряли вклады

Дмитриев отметил, что интерес к российским активам на зарубежных площадках растет. Также поддерживает курс рубля динамика сырьевых рынков, где по многим позициям наблюдается мощный рост. «На этом фоне российская валюта, вероятно, продолжит укрепление», — приводит Regnum мнение эксперта.

Перспективные валюты

Директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин сказал, что многие россияне в качестве надежного актива сейчас рассматривают валюты Израиля и Китая.

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«Из перечисленных стран Китай наиболее развит с точки зрения фондового рынка и финансовых инструментов», — отметил Аржанухин в беседе с URA.ru. Но все же в нынешних условиях он не рекомендовал покупать валюту даже этих государств.

«Рубль обновил исторические минимумы, на внешнеполитической арене риторика достигла пика — в такие моменты лучше не совершать каких-то серьезных шагов, поскольку шанс на более крепкий рубль, безусловно, есть», — заключил эксперт.