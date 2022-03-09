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Валютные операции для россиян ограничены на полгода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Банк России запретил продажу наличной валюты населению, а также ограничил снятие валюты с собственных вкладов и счетов лимитом в 10 тысяч долларов. Мера продлится с 9 марта по 9 сентября, говорится в сообщении финансового регулятора.

«Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — говорится в сообщении.

В ЦБ уточнили, что в «период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета».

Снятие валюты со счетов и вкладов

Объем наличной валюты в стране покрывает объем выплат в размере 10 тысяч долларов для всех держателей валютных вкладов и счетов. Но банкам может потребоваться время, чтобы доставить валюту в конкретное отделение, обратил внимание ВТБ.

Сбербанк особо отметил, что к снятию доступны только доллары США: «Снятие любой другой наличной валюты доступно только через конвертацию этой валюты (например, евро или фунтов) в доллары США по рыночному курсу, определяемому на день выдачи на основании данных о средневзвешенном курсе».

При этом снимать 10 тысяч долларов США в течение шести месяцев можно не одной суммой, а разбить ее на части.

Сбербанк заверил, что все происходящее с валютой никак не отразится на счетах клиентов в рублях.

Также все эти ограничения никоим образом не коснутся банковских ячеек. «Вы можете распоряжаться содержимым своей банковской ячейки по своему усмотрению. Ограничение на этот случай не распространяется», — уточнил ВТБ. То есть, если в ячейке лежит наличная сумма выше 10 тысяч долларов, валюту можно беспрепятственно забрать. 

В банках пока не знают, можно ли будет после 9 сентября забрать валюту со своего вклада полностью. «Это зависит от санкций иностранных государств, получение долларов или евро может оставаться проблемой. Но мы ищем варианты, чтобы у людей появились альтернативы. В частности, золото или валюты тех стран, которые не присоединились к санкциям против России», — сообщил ВТБ.

Продажа наличных

«Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме», — сообщил Банк России.

В «Альфа-Банке» пояснили, что покупать валюты временно можно только безналично, например, в банковском мобильном приложении.

«С переводами валюты ничего не поменялось. Валюту по-прежнему можно переводить на свои счета и счета близких родственников в России. На зарубежные счета родственникам можно переводить до 5 тысяч долларов долларов в месяц», — обратили внимание в «Альфа-Банке».

Также остается возможность открывать и пополнять валютные счета и вклады. Но пока действует временный порядок операций с наличной валютой, получить валюту бумажными купюрами со счета или вклада, открытого позднее 8 марта 2022 года, будет нельзя. 

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